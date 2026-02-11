Podrška romskoj populaciji u Brčkom kroz programe stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja

U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine živi oko 2.500 pripadnika romske nacionalnosti, a njihov položaj, prema istraživanjima, povoljniji je u odnosu na druge sredine u BiH, zahvaljujući kontinuiranoj podršci Vlade Brčko distrikta BiH - navode iz te institucije.

Izgradnja ovisna o sredstvima

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u Brčkom svake godine realizuje programe poboljšanja uslova stanovanja Roma kroz sanaciju i izgradnju stambenih objekata, u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Šef Odjeljenja Negra Čardaklija izjavila je da je u prošloj godini realizovan projekat u okviru kojeg je sanirano sedam kuća i izgrađena jedna stambena jedinica, dok je ove godine planirana sanacija jednog objekta i odabir jedne porodice za izgradnju nove kuće.

Ograničen broj prijava

Kako je istakla, broj prijava na javne pozive je ograničen, uglavnom zbog problema s vlasničkom dokumentacijom koju većina pripadnika romske populacije ne posjeduje.

Prema podacima nadležnih službi, od 2017. do 2024. godine za programe zapošljavanja Roma u Brčkom izdvojeno je više od 270.000 KM, a zaposlenje je u tom periodu pronašlo oko 30 Roma.

Nadležne institucije ocjenjuju da su potrebna veća ulaganja, dodatni programi i različiti oblici osposobljavanja kako bi se unaprijedio položaj romske populacije, posebno u oblastima zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite.