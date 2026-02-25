Vlada Brčko distrikta BiH usvojila odluku o iznosima dječjih doplataka

Vlada Brčko distrikta BiH na sjednici održanoj u srijedu usvojila je odluku o visini iznosa dječjih doplataka.

Kako u srijedu navode iz Sektora za informiranje Vlade Brčko distrikta BiH, bez obzira na imovinski i socijalni status obitelji, za djecu od rođenja do navršene 18 godine, iznos dječjeg doplatka je 50,00 KM.

Nadalje, za djecu iz obitelji s niskim primanjima iznos dječjeg doplatka iznosi 155,00 KM, što je iznos koji se odnosi i na djecu rođenu kao dvojke, trojke, četvorke ili više.

Za djecu bez oba roditelja, djecu bez roditeljskog staranja, samohrane roditelje, obitelji koje imaju dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, obitelji u kojoj su oba ili jedan roditelj invalidi ili s tjelesnim oštećenjem u postotku ne manjim od 70 posto, dodatak za djecu iznosi 230,00 KM.

Usvojeni programi

Na prijedlog Odjela za zdravstvo i ostale usluge, Vlada Brčko distrikta usvojila je i programe utroška sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja za dijalizu, suzbijanje epidemija, nabavu medicinskih trakica, skrining trudnica na trombofiliju i liječenje niskomolekularnim heparinom, kao i za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH.

Programima utroška sredstava za troškove dijalize i suzbijanja epidemija izdvojeno je 35.000,00 KM, za nabavu aku-ček trakica 200.000,00 KM, za screening trudnica na trombofiliju i liječenje trombofilije 200.000,00 KM i za troškove transplantacije organa 600.000,00 KM.

Dodaci na plate od 10 posto

Usvojena je i odluka o dodatcima na plaće određenih zaposlenih osoba u Centru za socijalni rad u visini od 10 posto.

Na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, usvojen je godišnji plan gospodarenja šumama u vlasništvu Distrikta za 2026. godinu, čime se osigurava održivo korištenje i upravljanje šumskim resurima što uključuje plan sječe, plan pošumljavanja, mjere zaštite, nabavu opreme i sredstava za rad.