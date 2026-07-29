Distrikt Brčko kreće u modernizaciju: Javna rasvjeta prelazi na LED tehnologiju

Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnost za objavu javnog poziva za izbor privatnog partnera za realizaciju projekta zamjene postojeće javne rasvjete LED tehnologijom, potvrđeno je danas.

Nakon pribavljanja odobrenja Komisije za javno-privatno partnerstvo, javni poziv bit će objavljen, a rok za dostavljanje prijava trajat će 45 dana.

Skupština Brčko distrikta BiH još je 2018. godine uvrstila projekt projektovanja, zamjene, ugradnje i održavanja LED svjetiljki javne rasvjete na području Distrikta na listu projekata za javno-privatno partnerstvo.

Javnim pozivom bit će propisano da privatni partner mora osigurati minimalnu uštedu od 67 posto u potrošnji električne energije.

Ugovor će biti zaključen na period od osam godina, odnosno 96 mjeseci, uz jednake mjesečne anuitete. Nakon završetka javnog poziva i izbora najpovoljnijeg ponuđača uslijedit će faza pregovora i usaglašavanja svih elemenata buduće saradnje.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Ivan Lovrić pojasnio je da Distrikt trenutno raspolaže sa više od 12.000 svjetiljki javne rasvjete te naglasio da se godišnje izdvajaju značajna sredstva za potrošnju električne energije i održavanje sistema.

Po isteku ugovora cjelokupan sistem javne rasvjete, zajedno sa svim pravima i obavezama upravljanja, ponovo će preći u nadležnost Brčko distrikta BiH.