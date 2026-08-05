Zbog visokih temperatura: Inspektori pojačali kontrole gradilišta u Brčkom

Inspektorat Brčko distrikta pojačao je kontrole gradilišta i drugih radilišta na otvorenom zbog ekstremno visokih temperatura, s ciljem zaštite zdravlja radnika i sprečavanja rizika izazvanih toplotnim talasom.

Inspektori rada svakodnevno obilaze gradilišta, provjeravajući da li poslodavci poštuju propise o zaštiti na radu, posebno kada temperature prelaze 35 stepeni Celzijusa.

Glavni inspektor Samir Đuvić podsjetio je da su poslodavci više puta upozoreni da organizaciju rada prilagode vremenskim uslovima, naročito u djelatnostima koje se obavljaju na otvorenom.

Prema njegovim riječima, posljednje kontrole pokazuju da se sve manje radi u najtoplijem dijelu dana, što ukazuje na odgovorniji pristup poslodavaca. Ipak, najavio je da će protiv onih koji ne poštuju zakonske obaveze biti poduzete propisane mjere i izrečeni prekršajni nalozi.

Iz Inspektorata su uputili apel građanima za razumijevanje ukoliko se pojedini javni radovi odvijaju sporije, ističući da se rad organizuje u smjenama kako bi se radnicima omogućili sigurniji uslovi rada tokom velikih vrućina.