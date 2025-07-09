Proglašeno stanje elementarne nepogode na području Distrikta: 600 poziva o prijavljenoj šteti

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine razmatrala je na sjednici održanoj u srijedu informaciju o vremenskim nepogodama koje su pogodile područje Distrikta u utorak, 8. srpnja, nakon čega je donesena Odluka o proglašenju stanja elementarne nepogode zbog olujnog nevremena praćenog tučom.

Prema riječima predstojnika Odjela za javnu sigurnost Egrina Huseinovića, usljed olujnog nevremena koje je zahvatilo Distrikt, pričinjene su značajne materijalne štete, posebno u mjesnim zajednicama južnog dijela Brčkog.

Evidentiranje šteta

- Najteže su pogođena poljoprivredna kućanstva, a velike štete zabilježene su na voćnjacima, usjevima i brojnim stambenim i drugim objektima, koji su pretrpjeli oštećenja usljed snažnog grada i jakih udara vjetra- rekao je Huseinović, te dodao da su ekipe nadležnih odjela na terenu i intenzivno rade na evidentiranju šteta i sanaciji posljedica.

Službe JP Putevi Brčko i JP Komunalno Brčko, u koordinaciji sa službama Civilne zaštite, poduzimaju, kako je kazao Huseinović, sve potrebne mjere da bi se sanirale posljedice olujnog nevremena.

- Naš Operativno-komunikacijski centar do sada je zaprimio oko 600 poziva građana koji su prijavljivali štetu- naglašava Huseinović

Pozvao je građane da ostanu oprezni i prate upute nadležnih službi, naročito ukoliko dođe do novih nepovoljnih vremenskih uvjeta te da štete prijave putem brojeva 121 i 123, nakon čega će povjerenstva formirana od strane nadležnih odjela izaći na teren i evidentirati stvarno stanje, a Vlada zauzeti stav o daljnjim koracima.

Rukovodilac Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Amir Softić rekao je da na području Brčko distrikta BiH trenutno funkcionira 14 protugradnih stanica, koje su u potpunosti uključene u sistem protivgradne zaštite i opremljene dovoljnim brojem raketa.

- Sve stanice za protivgradnu zaštitu su već u ponedjeljak, 7. jula, dobile naredbu da budu u stanju pripravnosti i tog dana nije bilo potrebe za djelovanjem. Međutim, jučer, u prijepodnevnim satima, izdana je naredba za akcijom, te je u tom razdoblju ispaljeno 19 raketa. Tijekom dana, kako su se vremenske prilike razvijale, radnje su nastavljene, pa je ukupno na području Brčko distrikta ispaljeno 37 raketa iz 9 protugradnih stanica- naveo je Softić.

Redovne sjednice

Naglasio je kako je u razdoblju od 11.10 do 12.32 sati na snazi bila zabrana djelovanja koju su izdale kontrole leta „Aerodroma Tuzla“ i EUFOR-a radi sigurnosti zračnog prometa.

- Ova zabrana je imala izravno negativan utjecaj na razvoj grada, koji se intenzivirao pretežno u južnom dijelu Distrikta. Štete su zabilježene u mjesnim zajednicama Bukovik, Vujčići, Čande, Ćoseti, Gornji Rahić, Maoča, Palanka, značajan dio Brke, kao i dijelovi Bijele i Skakave- dodao je Softić.

Negra Čardaklija, rukovodilac Odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, navela je da je zadatak ovog odjela predložiti članove komisija koji će izlaziti na teren i evidentirati štete na stambenim objektima. Prijedlog će biti upućen nadležnom odjelu i proslijeđen Vladi na usvajanje.

Članovi Vlade su na 24. redovnom zasjedanju usvojili prijedlog Zaključka o očitavanju na Nacrt zakona o izmjenama Zakona o igrama na sreću Brčko distrikta BiH.

Današnjoj, 24. redovnoj sjednici, prethodio je nastavak 23. redovne sjednice na kojem je, na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom, usvojena Odluka o promjeni namjene dobra u općoj upotrebi te primljena k znanju informacija o inicijativi privrednog društva „Micro strategy invest“ d. o. o. radi raspolaganja nekretninama Brčko distrikta BiH putem specijalne pogodbe.