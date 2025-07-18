Brčko: Poljoprivrednici očekuju jako loš rod kukuruza

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uslova u prvoj polovini ove godine, stanje kukuruznih usjeva na području Brčko distrikta BiH je izuzetno loše i jedno od najtežih u posljednje tri godine, tvrde poljoprivrednici iz Distrikta.

Ugrožen i stočni fond

Kažu da je prošla godina bila na ivici rentabilnosti, a mnogi su poslovali ispod nule, dok će ova godina biti još lošija.

- Ni kiša koja je pala neće pomoći kukuruzu da se oporavi, jer su nakon 40 dana suše, naglih padavina i grada, usjevi većinom uništeni. Zbog trenutne situacije bit će ugrožen i stočni fond, jer će se stočari suočiti s nedostatkom hrane za stoku te će biti primorani da redukuju brojno stanje grla ili da kupuju uvozni kukuruz koji je skuplji od domaćeg, pojasnio je poljoprivrednik sela Brezik nadomak Brčkog Milorad Kojić na čijim parcelama je zasijano oko 15 hektara kukuruza.

Dodatne štete

Istaknuo je da su ulaganja po hektaru do 1.500 KM, a da se ovogodišnji prinosi ne očekuju ili će biti minimalni.

Osim vremenskih nepogoda, dodatne štete na usjevima uzrokovala je i kukuruzna sovica, poznata i kao noćna sovica, zbog koje su mnogi poljoprivredni proizvođači bili primorani da presiju velike površine, čak i do 35 hektara.

I pored toga, insekt je i dalje nastavio da pravi štetu zbog čega su usjevi desetkovani.

- Kukuruz bi sada trebao da bude metar iznad moje glave, a jedva doseže do pojasa. Tu nema ni oplodnje, a kiša više ne može pomoći. Mali je broj parcela na kojima bi kišne padavine mogle popraviti stanje, i to eventualno u nizijama uz rijeku Savu, te u podmajevičkim krajevima i Vučilovcu, gdje je zemlja kvalitetnija, dodao je Kojić.