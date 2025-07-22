Roditelji djece s poteškoćama u razvoju traže osnivanje Centra za ranu intervenciju u Brčkom

Grupa roditelja djece s poteškoćama u razvoju danas se na konferenciji za medije ispred gradske Vijećnice obratila javnosti kakko bi ukazala na probleme s kojima se suočavaju u zdravstvu i mogućnostima liječenja djece, zatraživši osnivanje Centra za ranu intervenciju.

Novčana naknada

- Osnivanje Centra za ranu intervenciju bi omogućilo sistemski pristup u liječenju djece. Također, apelujemo da se hitno započne izrada i usvajanje Zakona o roditelju/njegovatelju, kakav već postoji u entitetima, a kojim bi se jednom od roditelja omogućila novčana naknada, s obzirom na to da su spriječeni zasnovati radni odnos jer svakodnevno moraju brinuti o djetetu s teškoćama u razvoju - poručili su roditelji.

Upućen je i apel nadležnim institucijama da sklope ugovore sa svim klinikama koje ispunjavaju potrebne uslove, raspolažu stručnim kadrom i adekvatnom opremom, kako bi djeca mogla dobiti odgovarajuće liječenje, napredovati i imati dostojanstven život.

- Djeca koja svakodnevno trebaju terapije nemaju adekvatne uslove ni u Centru za mentalno zdravlje, ni u Domu zdravlja. Osnivanjem Centra za ranu intervenciju značajno bi se pomoglo djeci s fizičkim poteškoćama, jer bi se u takvom centru sistemski radilo s djecom i bila bi im osigurana sva potrebna podrška. Naša djeca imaju potrebu za višesatnim tretmanima koje godinama sami finansiramo.

Zagarantovana prava

Jedan od roditelja često mora raditi dva posla, jer drugi nije u mogućnosti zasnovati radni odnos zbog neprekidne brige o djetetu. Zbog toga apelujemo da se usvoji Zakon o roditelju njegovatelju, kojim bi se obezbijedila mjesečna primanja, zdravstveno i penzijsko osiguranje, kao i pravo na predah i zamjenu kada roditelj mora na kraći oporavak ili liječenje - izjavila je u ime okupljenih roditelja Ermina Mehaković.

Jedna od incijatorki osnivanja pokreta roditelja djece s teškoćama u razvoju Lejla Bahor kaže da su njihova prava zagarantovana Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama, a koje se svakodnevno krše, dodavši da zdravlje, obrazovanje, podrška i tretmani nisu luksuz, nego su zakonska obaveza.