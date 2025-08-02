Privodi se kraju komisijski obilazak terena nakon elementarne nepogode u Brčkom

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vlade Brčko distrikta BiH završava komisijski obilazak terena radi procjene šteta tokom nevremena koje je 8. jula pogodilo područje Distrikta.

Olujni vjetar i grad nanijeli su tada velike štete poljoprivrednim zasadima, voćnjacima te stambeno-privrednim objektima, zbog čega je Vlada Distrikta proglasila stanje elementarne nepogode.

- Ukupno je zaprimljeno 1.500 zahtjeva za procjenu štete, od čega se oko 600 odnosi na poljoprivredne površine, najviše u južnom dijelu Distrikta - izjavio je šef Odjeljenja Amir Softić i dodao da su tri komisije u proteklih 15 dana obišle oko 50 posto pogođenog područja i da očekuje da će cijeli posao biti završen do kraja naredne sedmice.

Zbog razuđenosti terena, procjena šteta je zahtjevan proces u kojem učestvuje 12 uposlenika Odjeljenja raspoređenih u tri komisije, uz podršku zamjenskih članova. Softić je posebno zahvalio poljoprivrednim proizvođačima na strpljenju i dobroj saradnji s komisijama na terenu.

- Nakon što završimo obilazak, sve zapisnike ćemo sumirati i proslijediti Vladi Distrikta kako bismo što prije utvrdili novčani iznos štete za svaki zahtjev i omogućili hitnu isplatu sredstava poljoprivrednicima - poručio je Softić.