ŠTETE OD NEVREMENA

Privodi se kraju komisijski obilazak terena nakon elementarne nepogode u Brčkom

Ukupno je zaprimljeno 1.500 zahtjeva za procjenu štete, od čega se oko 600 odnosi na poljoprivredne površine

Ukupno je zaprimljeno 1.500 zahtjeva za procjenu štete. FENA

2.8.2025

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vlade Brčko distrikta BiH završava komisijski obilazak terena radi procjene šteta tokom nevremena koje je 8. jula pogodilo područje Distrikta.

Olujni vjetar i grad nanijeli su tada velike štete poljoprivrednim zasadima, voćnjacima te stambeno-privrednim objektima, zbog čega je Vlada Distrikta proglasila stanje elementarne nepogode.

- Ukupno je zaprimljeno 1.500 zahtjeva za procjenu štete, od čega se oko 600 odnosi na poljoprivredne površine, najviše u južnom dijelu Distrikta - izjavio je šef Odjeljenja Amir Softić i dodao da su tri komisije u proteklih 15 dana obišle oko 50 posto pogođenog područja i da očekuje da će cijeli posao biti završen do kraja naredne sedmice.

Zbog razuđenosti terena, procjena šteta je zahtjevan proces u kojem učestvuje 12 uposlenika Odjeljenja raspoređenih u tri komisije, uz podršku zamjenskih članova. Softić je posebno zahvalio poljoprivrednim proizvođačima na strpljenju i dobroj saradnji s komisijama na terenu.

- Nakon što završimo obilazak, sve zapisnike ćemo sumirati i proslijediti Vladi Distrikta kako bismo što prije utvrdili novčani iznos štete za svaki zahtjev i omogućili hitnu isplatu sredstava poljoprivrednicima - poručio je Softić.

# BRČKO
# BIH
