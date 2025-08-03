Brezopoljsko ljeto: Manifestacija koja okuplja i spaja ljude

Tradicionalna kulturno-zabavna i sportska manifestacija "Brezopoljsko ljeto“ započela je u petak trkom čamaca na rijeci Savi kod Brezovog Polja, dok su danas posjetioci uživali u bogatom programu i brojnim zabavnim sadržajima koje su organizatori pripremili i ove godine.

Šefica Odjeljenja za izbjegla i raseljena lica u Vladi Brčko distrikta BiH Negra Čardaklija podržala je ovu manifestaciju, ističući njen značaj za povratničku zajednicu.

- Ova manifestacija kroz muziku, tradicionalne specijalitete i zabavne sadržaje okuplja ljude iz svih krajeva. Takvi događaji treba da budu primjer kako kultura i zabava mogu spajati ljude - rekla je Čardaklija.

Predsjednik Organizacionog odbora "Brezopoljskog ljeta“ Samid Dedaković podsjetio je da je jučerašnji program obuhvatio takmičenja u tavli, dječije biciklističke trke, nadvlačenje konopca, pripremu lovačkog čorbanca i fiš paprikaša, fudbalske utakmice sa ekipama iz dijaspore, te večernji zabavni program uz muziku uživo.

- Presretni smo jer u današnje vrijeme, kada vidimo ljude kako se vesele, dobijamo dodatnu snagu i volju za bolje sutra. ‘Brezopoljsko ljeto’ već 19 godina okuplja ljude svih generacija i pruža priliku da zajedno uživamo u bogatom kulturnom, sportskom i zabavnom programu - istakao je Dedaković.

Dodao je da ova manifestacija ima važnu ulogu u povezivanju ljudi i očuvanju tradicije, uz nadu da će opstati i u budućnosti.

Manifestacija "Brezopoljsko ljeto“ nastavljena je nizom događaja koje su organizatori pripremili za mještane i goste, a očekuje se da će i narednih dana privući veliki broj posjetilaca.