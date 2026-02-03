PD 'Prenj- Glogošnica 1979' na planinarskoj turi za pomoć Udruženju 'Budi mi prijatelj'

Planinarsko društvo "Prenj - Glogošnica 1979" organizovalo je humanitarnu planinarsku turu koja je krenula iz Dragan sela (265 mnv), a čiji cilj je bio planinarska kuća "Kada“ na 1046 mnv.

Tura je, kako su naveli, još jednom pokazala da dobra volja i zajedništvo nemaju prepreka, ni u prepješačenim kilometrima, ni u visinskoj razlici, a ni u vremenskim uslovima.

- Na ovom putu pridružilo nam se 55 planinara iz Glogošnice, Dragan Sela, Jablanice, Drežnice, Mostara, Konjica, Sarajeva, Visokog i drugih mjesta, ljudi različitih sredina, ali istog srca. Iako nas je pratilo oblačno i poprilično hladno vrijeme, a pred sami kraj uspona počeo je padati i snijeg, učesnici su bez većih problema savladali uspon i uspješno izveli današnju turu - naveli su iz PD "Prenj - Glogošnica 1979".

Cijelim trajanjem ture s iskusnim planinarima bili su i članovi Udruženja "Budi mi prijatelj - Jablanica", kojima su organizatori nakon dolaska do planinarske kuće "Kada“ uručili prikupljena sredstva u iznosu od 1.505 KM.

- Taj iznos je rezultat svakog koraka, svake donacije (putem kotizacije ili žiro računa Društva) i svakog čovjeka koji je odlučio biti dio ove priče - poručili su iz tog planinarskog društva.

Zahvalili su svim učesnicima, gostima, prijateljima i svima koji su na bilo koji način dali doprinos ovoj humanitarnoj turi, kao i prijateljima iz Planinarsko društvo "Drežnica" koji su organizacijski i učešćem pomogli realizaciju ove ture.

- Još jednom smo poslali poruku da niko nije sam te pokazali da planina spaja ljude, ali i ljudska srca, i zato smo ponosni na vas - poručili su.