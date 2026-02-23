Svečano obilježen Dan Općine Jablanica, položen kamen temeljac za spomen-obilježje žrtvama poplava

Nizom svečanih, kulturnih i protokolarnih aktivnosti u Općini Jablanica, obilježen je 22. februar, Dan općine.

Datum je to koji simbolizira slobodu, zajedništvo i trajnu opredijeljenost ka razvoju naše lokalne zajednice, ističu iz Općine Jablanica.

Program obilježavanja započeo je sportskim i društvenim sadržajima u okviru "Februarskih dana sporta" te "Danom zahvalnosti" tokom kojeg je upriličen prijem dobitnika zahvalnice Općine Jablanica za doprinos i nesebičnu podršku za vrijeme prirodne nesreće u oktobru 2024. godine.

Centralne aktivnosti održane su 21. februara, kada je u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Jablanica tradicionalno upriličen prijem delegacija bratskih i prijateljskih općina, Gevgelija, Inđija, Paraćin i Gvozd, čime je još jednom potvrđeno njegovanje međusobnih odnosa koji se godinama grade.

Stipendije za učenike i studente

U nastavku programa, u Sportskom centru Jablanica upriličeno je potpisivanje stipendije za učenike i studente te svečani defile učenika Osnovne škole “Suljo Čilić“ i Srednje škole Jablanica.

Svečana sjednica Općinskog vijeća održana je uz prisustvo brojnih uzvanica, predstavnika institucija, ustanova, organizacija te delegacija bratskih i prijateljskih općina i gradova. Otvorio ju je predsjedavajući Općinskog vijeća Edin Idrizović koji je istaknuo značaj Dana općine kao i prilike za osvrt na historiju i zajedničko planiranje budućeg razvoja.

Prisutnima se obratio i općinski načelnik Emir Muratović, naglasivši da Jablanica uz očuvanje historijskog naslijeđa snažno ulaže u infrastrukturne projekte, razvoj privrede i unapređenje kvalitete života svih građana, posebno imajući u vidu izazove i posljedice poplava iz oktobra 2024. godine.

Tokom sjednice, obogaćene kulturno-zabavnim programom, prisutne je pozdravio i ministar financija HNK Adil Šuta, naglasivši da će kantonalna Vlada nastaviti pružati podršku jedinicama lokalne samouprave, prepoznajući njihov značaj u ravnomjernom razvoju županije. Dodijeljena su i općinska javna priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima.

Otvorena Jablanička kuća

U okviru obilježavanja Dana općine svečano je otvorena i Jablanička kuća - suvremeni centar za promociju i prodaju lokalnih proizvoda, suvenira i turističkih usluga, realiziran kroz projekat RAST, u suradnji sa Caritasom Švicarske i Poduzetničkim centrom Link.

Na sam Dan općine, 22. februara, brojne delegacije položile su cvijeće i odale počast na spomen obilježjima širom općine, čuvajući sjećanje na sve koji su dali doprinos slobodi i obrani Jablanice.

Poseban i emotivan trenutak obilježavanja Dana općine bio je polaganje kamena temeljca za spomen-obilježje žrtvama poplava u naseljima Donja Jablanica i Zlate.

- Ovim činom Općina Jablanica trajno će sačuvati sjećanje na stradale sugrađane, ali i poslati poruku solidarnosti, zajedništva i odgovornosti prema budućim generacijama – stoji u saopćenju.

Obilježavanje Dana općine proteklo je u znaku dostojanstva, zajedništva i nastavka saradnje sa prijateljima, uz jasnu poruku da Jablanica nastavlja putem razvoja, solidarnosti i međusobnog uvažavanja, naglašeno je iz Ureda Općine Jablanica.