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Donesena nova naredba o provođenju istrage u predmetu "Donja Jablanica"

Predmet vraćen u raniju fazu, Federalno tužilaštvo otvorilo novu istragu

Donja Jablanica. Avaz

B. A.

18.3.2026

Povodom velikog interesa za predmet koji se odnosi na događaje na području Donje Jablanice, ovim putem obavještavamo javnost da je glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona dana 12.03.2026. godine, donio odluku kojom se, iz proceduralnih razloga, stavlja van snage ranije donesena naredba o provođenju istrage Područnog tužilaštva Konjic, te se predmet vraća u prethodnu fazu postupka, saopćeno je iz POSKOK-a.

- Istovremeno, federalni tužilac Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBIH je danas, 18.03.2026. godine, postupajući u okviru svoje zakonske nadležnosti, donio novu naredbu o provođenju istrage u istom predmetu.

Naglašavamo da donošenje navedene odluke predstavlja procesnu radnju usmjerenu na osiguranje pravilnog i zakonitog vođenja postupka, te ne prejudicira postojanje krivične odgovornosti bilo kojeg lica. Nadležni tužilac Posebnog odjela će intenzivno nastaviti sa preduzimanjem potrebnih istražnih radnji, u cilju potpunog i objektivnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti - navode iz POSKOK-a.

# HERCEGOVAČKO - NERETVANSKI KANTON
# BIH
# JABLANICA
# NOVA ANREDBA
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