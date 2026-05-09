Vjernici iz BiH prisutvovali 51. manifestaciji "Dani mevluda i zikra": Program ispunjen učenjem Kur'ana i prigodnim obraćanjem muftija

Vjernici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine prisustvovali su danas centralnom programu 51. manifestacije "Dani mevluda i zikra", koji je održan ispred blagajske tekije na vrelu Bune.

Program ispunjen učenjem Kur'ana, zikra i prigodnim obraćanjima zvaničnika Islamske zajednice, okupio je brojne imame, alime, derviše i goste iz zemlje i inostranstva.

Oaza duhovnosti

Centralnom programu prisustvovao je i izaslanik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bivši muftija banjalučki Nusret-ef. Abdibegović.

– Ovo lijepo mjesto je oaza naše bosanske duhovnosti. Ova manifestacija otvara ne samo duše, nego i bosanski prostor, jer, vidio sam da ste došli iz različitih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine, i ovaj mevlud bez vas ne bi bio to što jeste. Zahvaljujući vama i vašoj brizi, ovaj događaj i ova manifestacija na čelu sa šejhom, našim muftijom Salem efedijom, spada u sami vrh ovakvih događaja u našoj zemlji. Moja poruka je da bez duhovnosti nema snage u čovjeku. Vi ste ovdje u ibadetu i obilazite ove ljude, širite dobro jedni prema drugima – kazao je efendija Abdibegović.

Okupljanje vjernika na dovištu vrela Bune smatra se jednom od najstarijih tradicija bosanskohercegovačkih muslimana, a kroz decenije je izraslo u događaj koji, osim vjerskog, ima i snažan kulturni i društveni značaj.

Tradicija i kontinuitet

U svom obraćanju, domaćin, mostarski muftija dr. Salem-ef. Dedović podsjetio je kako je mevlud u Blagaju duboko naslonjen na tradiciju starih Bošnjana i kontinuitet duhovnog života na ovim prostorima.

– Vi ste se slili u Mostar i Hercegovinu, da ona diše punim plućima i ona zaista diše. Niko neće određivati mjeru naše slobode, naše autohtonosti, bez da bilo kome drugome uskraćujemo prava na njegovu samobitnost i bilo koji drugi njegov izraz. Ovo je naš izraz vjernosti prema našem Gospodaru i sunnnetu našeg Poslanika, naše lijepe tradicije iz koje izlazi osjećaj međusobne povezanosti, povezanosti s narodom širom Bosne i Hercegovine – kazao je muftija Dedović.

Dodao je, također, kako je ovo prilika da se kaže da je naša zemlja starija i veća od bilo kakvog interesa, bilo kakve međe među nama.

– Naš interes je veći i važniji, interes sudbine naše zemlje je najvažniji. Danas smo ovdje srcima došli, naša srca govore, srca naša su ogledala i treba čovjek da osluhne svoje srce. Naša srca s pozvana da čuvaju svijest o Gospodaru, o tome kako slijediti sunnet našeg Poslanika a.s. Poruka otvorenosti srca odzvanja ovom našom Bosnom i Hercegovim i neka bude nadahnuće za sve vas koji ste ovdje – poručio je muftija Dedović.

Proučeni odlomci na dva jezika

Tokom programa proučeni su odlomci iz mevluda na bosanskom i turskom jeziku, zikr i dove, a posebna pažnja i ove godine bila je usmjerena na očuvanje autentičnosti manifestacije, koja već više od pola stoljeća okuplja vjernike različitih generacija i podsjeća na značaj duhovne tradicije muslimana u Hercegovini.

Ovaj događaj dio je 51. manifestacije "Dani mevluda i zikra", jedne od najznačajnijih vjersko-kulturnih manifestacija u Hercegovini, koja traje od 23. aprila do 14. maja 2026. godine.

Manifestaciju organizuje Muftijstvo mostarsko u saradnji s više institucija, među kojima su Medžlis Islamske zajednice Mostar, Tarikatski centar BiH, Karađoz-begova medresa i Centar za istraživanje islamske kulture i tradicije Mostara.