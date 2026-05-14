Sjednici Gradskog vijeća Mostara ne prisustvuju vijećnici Kluba Bošnjaka

Sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, održava se bez prisustva vijećnika iz Kluba Bošnjaka, koji su odlučili da neće učestvovati u radu Vijeća sve dok se, kako navode, ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zaključci i zahtjevi.

Zbog njihove odsutnosti, predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić ovlastio je zamjenika predsjednika Gorana Bošnjaka da vodi sjednicu.

Traže ispunjenje ranijih zahtjeva

Na dnevnom redu sjednice nalaze se brojne tačke, uključujući izvještaje o radu gradskih kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinske predmete, sigurnost saobraćaja na području Mostara, kao i izmjene statuta ustanova. Razmatraju se i odluke o turističkim naknadama, komunalnom redu, koncesijama, kreditnom zaduženju za Mostar Bus, platama u gradskim organima, adresnom sistemu, te saradnji Vodovoda Mostar sa Čitlukom u vezi snabdijevanja Žitomislića.

Također su na dnevnom redu i prijedlozi koji se odnose na osnivanje zajednice obnovljivih izvora energije, utvrđivanje cijene građevinskog zemljišta i naknada, kao i nacrt odluke o platama direktora javnih preduzeća, kojim bi se primanja smanjila sa tri na dvije prosječne plate. Međutim, više prijedloga nije dobilo potrebnu većinu da se uvrsti na dnevni red sjednice.

Klub neće učestvovati u radu Gradskog vijeća

Podsjeća se da je na sjednici Kluba vijećnika Bošnjaka, održanoj u srijedu u Mostaru, odlučeno da Klub neće učestvovati u radu Gradskog vijeća dok se ne ispune njihovi raniji zahtjevi, koji se odnose na kadrovska pitanja u gradskim službama i javnim preduzećima, kao i na sporove oko katastarskih rješenja povezanih s Elektroprivredom BiH i Elektroprivredom HZ HB.

U usvojenim zaključcima Klub je naveo i da pozdravlja raspisivanje javnog oglasa za izbor kandidata za članove nadzornih odbora javnih preduzeća u vlasništvu Grada Mostara. Također su izrazili podršku predsjedniku Gradskog vijeća Đaniju Rahimiću, uz poziv da iskoristi sve pravne i institucionalne mehanizme kako bi se zaštitili interesi Bošnjaka u Mostaru, u skladu sa zaključcima Kluba.