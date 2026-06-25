Kordić o požaru na Uborku: Šteta je višemilionska, prevažno je da u katastrofi budemo na istoj strani

U mostarskoj Gradskoj vijećnici danas je održana konferencija za novinare povodom požara na deponiji Uborak, na kojoj su predstavljene informacije o trenutnom stanju na terenu, mjerama sanacije i budućim koracima u vezi sa zbrinjavanjem otpada.

Komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić istakao je da su vatrogasci prethodnih dana vodili tešku borbu s vatrenom stihijom te uspjeli zaštititi okolne kuće, imovinu građana i infrastrukturu koja je bila ugrožena.

-Izdimnjavanje je još uvijek prisutno i trajat će sve dok se ne završi proces zatrpavanja požarišta. Vatrogasci ostaju na terenu i intervenišu svaki put kada postoji opasnost od ponovnog širenja plamena - rekao je Jurić.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako je najveći izazov trenutno organizirati odvoz i zbrinjavanje oko 120 tona miješanog komunalnog otpada koji svakodnevno nastaje u gradu.