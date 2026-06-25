Kordić o požaru na Uborku: Šteta je višemilionska, prevažno je da u katastrofi budemo na istoj strani

U mostarskoj Gradskoj vijećnici danas je održana konferencija za novinare povodom požara na deponiji Uborak, na kojoj su predstavljene informacije o trenutnom stanju na terenu, mjerama sanacije i budućim koracima u vezi sa zbrinjavanjem otpada.
Komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić istakao je da su vatrogasci prethodnih dana vodili tešku borbu s vatrenom stihijom te uspjeli zaštititi okolne kuće, imovinu građana i infrastrukturu koja je bila ugrožena.
-Izdimnjavanje je još uvijek prisutno i trajat će sve dok se ne završi proces zatrpavanja požarišta. Vatrogasci ostaju na terenu i intervenišu svaki put kada postoji opasnost od ponovnog širenja plamena - rekao je Jurić.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako je najveći izazov trenutno organizirati odvoz i zbrinjavanje oko 120 tona miješanog komunalnog otpada koji svakodnevno nastaje u gradu.
-Ako se budemo bavili samo požarom, za nekoliko dana imat ćemo male deponije širom Mostara. Zato paralelno moramo rješavati i pitanje odvoza otpada - naglasio je Kordić.
Govoreći o privremenim rješenjima, istakao je da Grad kontaktira više lokacija i deponija kako bi se teret rasporedio i pronašlo održivo rješenje za nastalu situaciju. Istovremeno je apelovao na sve institucije i građane da pokažu razumijevanje i saradnju.
Prema riječima gradonačelnika, požar se više ne može efikasno gasiti vodom, zbog čega je Krizni štab odlučio da se deponijska polja zatrpavaju zemljom i drugim materijalom. U narednom periodu bit će uspostavljen i kontinuirani monitoring kvaliteta zraka kako bi građani imali pravovremene informacije o stanju okoliša.
Kordić je potvrdio da će troškovi sanacije iznositi između 21.000 i 22.000 KM dnevno, dok se ukupna šteta već sada procjenjuje na više miliona maraka. U požaru su uništeni objekti, reciklažno dvorište, mašine za razvrstavanje otpada i vrijedna mehanizacija Javnog preduzeća Deponija.
-Šteta je višemilionska, ali sada je prevažno da u ovoj katastrofi budemo na istoj strani i da zajednički pronađemo rješenja - poručio je Kordić.