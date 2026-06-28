Zrak u Mostaru ne predstavlja rizik za opću populaciju, ali bi se građani trebali pripaziti

Stožer civilne zaštite Grada Mostara saopćio je da je kvalitet zraka trenutno umjereno onečišćen, ali da ne predstavlja rizik za opću populaciju.

Prema podacima mjernih stanica, indeks kvaliteta zraka iznosi 55, što se klasifikuje kao umjereno onečišćen zrak, dok koncentracija PM10 čestica iznosi 14 µg/m³.

Iz Stožera navode da ovakvo stanje može izazvati tegobe kod osjetljivih skupina, ali ne ugrožava zdravlje većine stanovništva.

Osobama s hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima, starijim osobama, trudnicama i djeci preporučuje se smanjenje boravka na otvorenom, kao i izbjegavanje intenzivnih fizičkih aktivnosti.

Za zdrave osobe nema posebnih ograničenja, ali se savjetuje umjerenost pri dužem boravku i aktivnostima na otvorenom.

Stožer civilne zaštite nastavlja pratiti stanje kvaliteta zraka i najavljuje redovno informisanje javnosti u slučaju promjena.