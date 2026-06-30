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JER NAS SE TIČE

Mještani protestovali zbog deponije Uborak: Najavili blokadu ako se nastavi odlaganje otpada

Protestu su prisustvovali i pojedini vijećnici Gradskog vijeća Mostara, koji su odgovarali na pitanja građana i govorili o mogućim rješenjima

Građani traže rješenja. Facebook

Dž. B.

30.6.2026

Građani okupljeni oko Udruženja "Jer nas se tiče" održali su u ponedjeljak protest na ulazu u deponiju Uborak kod Mostara, protiveći se mogućnosti da se otpad ponovo počne odlagati na toj lokaciji.

Poručili su da će, ukoliko dođe do nastavka odlaganja otpada, blokirati ulaz u deponiju. Istovremeno su zatražili ostavke gradonačelnika Mostara Marija Kordića, predsjednika Gradskog vijeća Đanija Rahimića i direktora JP Deponija Mirhada Grebovića, smatrajući da trebaju preuzeti odgovornost za nastalu situaciju.

Predsjednik Udruženja Omer Hujdur istakao je tri ključna zahtjeva građana - trajno zatvaranje deponije Uborak, sanaciju postojećeg odlagališta i ugradnju sistema za prečišćavanje kako bi se spriječilo dalje zagađenje rijeke Neretve.

Protestu su prisustvovali i pojedini vijećnici Gradskog vijeća Mostara, koji su odgovarali na pitanja građana i govorili o mogućim rješenjima za trajno zatvaranje deponije.

Podsjećamo, nakon velikog požara na Uborku Grad Mostar privremeno je obustavio odlaganje otpada na toj lokaciji i sklopio ugovore o odvozu smeća na deponije izvan grada. Međutim, ti ugovori važe 30 dana, nakon čega je buduće rješavanje komunalnog otpada u Mostaru i dalje neizvjesno.

# DEPONIJA
# PROTEST
# UBORAK
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