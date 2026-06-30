Kordić: Pred nama su ozbiljni tehnički i finansijski izazovi nakon požara na deponiji Uborak

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, kazao je da je požar na deponiji Uborak stavljen pod kontrolu, ali da sada slijedi zahtjevna faza sanacije koja će iziskivati stručnu pomoć i značajna financijska sredstava.

Kako kaže, hala za recikliranje otpada još uvijek je teško fizički dostupna te se s vremena na vrijeme pojavljuju manja požarišta koja se ugase, no ne postoji tehnička mogućnost zasipanja tog djela.

Elaborat sanacije

Dodao je da će grad angažirati struku s obzirom na to da je požarište sad konačno dostupno.

- Uzet će se uzorci i napraviti elaborat sanacije, odnosno plan aktivnosti koje će se događati u sljedećim danima. Naime, tu nam je potrebno svako znanje, svaki savjet struke, kako ne bismo uradili neku grešku, tako da ćemo ovih dana imati intenzivnu komunikaciju sa strukom, što i kako dalje na samom požarištu – poručio je gradonačelnik.

Pretovar miješanog komunalnog otpada, kako navodi, vršit će se na dvije lokacije i voziti na deponije.

- Angažirali smo i Zavod za agropedologiju za uzorkovanje tla u gradu Mostaru jer su se u medijima pojavili natpisi da se voće i povrće ne bi trebalo konzumirati pa evo, da imamo točne informacije što je stvarno stanje na terenu kako ne bismo davali krive informacije - kazao je gradonačelnik, dodavši da čim dobiju rezultate istraživanja građani će odmah biti obaviješteni.

Po njemu, jedan od izazova je i nakupljeni miješani komunalni otpad kojeg se u Mostaru u prosjeku nakupi oko 120 tona.

- Jučer smo prikupili 250 tona otpada, međutim nemamo mogućnost toliko tona i zbrinuti. Tako da ćemo pokušati kontaktirati još neke od deponija - ističe Kordić.

Kaže kako ga posebno žalosti činjenica da su njegovi brojni apeli građanima da ne iznose kruti komunalni otpad na ceste, izazvali kontraefekt pa na ulicama grada nikada više nije bilo kauča i ormara.

Velika šteta

Kada je u pitanju financijska šteta, upozorava da Grad Mostar takvu štetu ne može sam financijski savladati, rekavši da se radi o desecima milijuna KM nastale štete.

- Unatoč tome što je požar ugašen, nije prestalo izvanredno stanje i čeka nas ozbiljan tehnički i financijski izazov da se vratimo u nekakvo normalno funkcioniranje - rekao je Kordić, poručivši da grad mora imati sustavno rješenje za zbrinjavanje otpada.

Preporučio je i maksimalan oprez kada je u pitanju voće i povrće, posebno u sjevernom dijelu grada gdje se, kako kaže, prije sedam dana dogodila ozbiljna halvarija.