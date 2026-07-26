Video / Dijelovi ulica u Mostaru se pretvorili u rijeku

Pravi potop dogodio se u nedjelju u Dubrovačkoj ulici u Mostaru, a voda se kasnije prelila i u druge ulice.
Mostarski vatrogasci su potvrdili da ispumpavaju vodu iz podruma u obližnjim zgradama.
Iz Vodovoda Mostar oglasili su se nakon pucanja cijevi zbog kojeg su se dijelovi Dubrovačke, Vukovarske i Ulice kralja Tomislava pretvorili u rijeku, piše Bljesak.
- Cijenjeni potrošači, zbog iznenadnog kvara u ulicama kralja Tomislava, Vukovarskoj i Dubrovačkoj došlo je do prekida vodoosnabdijevanja. Radovi su u toku te se nadamo skoroj normalizaciji vodosnabdijevanja - poručili su iz Vodovoda.
Velika količina vode izlila se na saobraćajnicu, zbog čega je kolovoz na pojedinim dijelovima potpuno prekriven vodom, a ulica doslovno "pliva".
Zbog vode na cesti saobraćaj se tim dijelom grada odvija otežano, dok ekipe Vodovoda rade na otklanjanju kvara i ponovnoj uspostavi vodosnabdijevanja.