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POTOP

Video / Dijelovi ulica u Mostaru se pretvorili u rijeku

Vatrogasci ispumpavaju vodu iz podruma

Potopljena ulica u Mostaru. Bljesak.info

N. J.

prije 1 sat 17 minuta

Pravi potop dogodio se u nedjelju u Dubrovačkoj ulici u Mostaru, a voda se kasnije prelila i u druge ulice. 

Mostarski vatrogasci su potvrdili da ispumpavaju vodu iz podruma u obližnjim zgradama.

Iz Vodovoda Mostar oglasili su se nakon pucanja cijevi zbog kojeg su se dijelovi Dubrovačke, Vukovarske i Ulice kralja Tomislava pretvorili u rijeku, piše Bljesak.

- Cijenjeni potrošači, zbog iznenadnog kvara u ulicama kralja Tomislava, Vukovarskoj i Dubrovačkoj došlo je do prekida vodoosnabdijevanja. Radovi su u toku te se nadamo skoroj normalizaciji vodosnabdijevanja - poručili su iz Vodovoda.

Velika količina vode izlila se na saobraćajnicu, zbog čega je kolovoz na pojedinim dijelovima potpuno prekriven vodom, a ulica doslovno "pliva".

Zbog vode na cesti saobraćaj se tim dijelom grada odvija otežano, dok ekipe Vodovoda rade na otklanjanju kvara i ponovnoj uspostavi  vodosnabdijevanja.

# POPLAVA
# POTOP
# MOSTAR
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