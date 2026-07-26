Video / Dijelovi ulica u Mostaru se pretvorili u rijeku

Pravi potop dogodio se u nedjelju u Dubrovačkoj ulici u Mostaru, a voda se kasnije prelila i u druge ulice.

Mostarski vatrogasci su potvrdili da ispumpavaju vodu iz podruma u obližnjim zgradama.

Iz Vodovoda Mostar oglasili su se nakon pucanja cijevi zbog kojeg su se dijelovi Dubrovačke, Vukovarske i Ulice kralja Tomislava pretvorili u rijeku, piše Bljesak.