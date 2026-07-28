Međugorje nakon vandalizma šalje poruku mira: Na mržnju odgovaramo molitvom, ne osvetom

Nakon što su u noći s ponedjeljka na utorak vandali oštetili Gospin kip ispisivanjem grafita i izazvali požar na vanjskom dijelu oltara crkve svetog Jakova u Međugorju, mještani Bijakovića i Međugorja zajednički rade na sanaciji štete. Istovremeno poručuju da na mržnju neće odgovarati osvetom niti će događaju davati političku dimenziju, već istragu prepuštaju nadležnim organima i nastavljaju pripreme za Mladifest, tokom kojeg se u Međugorju očekuju deseci hiljada mladih hodočasnika iz cijelog svijeta.

Teolog, sociolog i dugogodišnji univerzitetski djelatnik Marko Antonio Brkić iz Bijakovića smatra da je reakcija zajednice pokazala pravi duh Međugorja.

- Svaki čin, svako djelo ili nedjelo koje se odvija pod okriljem mraka i tajnovitosti uvijek predstavlja kukavički potez i sramno postupanje koje često proizlazi iz straha ili mržnje. Na ovom primjeru vidljivo je kako i doslovno i metaforički jedna mala iskra može zapaliti veliki plamen, plamen straha, osude i nevjerice, ali su ne samo Župni ured nego i svi stanovnici, pogotovo vjernici i hodočasnici, reagirali na najbolji mogući način, bez osuda i poslali su poruku opraštanja, pomirenja i poziva na mir i dobro. To govori o duhu Međugorja, a to je duh pomirenja, duh pokajanja, duh razumijevanja i upućenosti na dobro koje dolazi od Boga - rekao je Brkić za "Avaz".

Dodao je kako posebnu pohvalu zaslužuje i brza reakcija policije te svih službi uključenih u zaštitu i sigurnost jednog od najpoznatijih katoličkih svetišta u ovom dijelu Evrope.