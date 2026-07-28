Napeta sjednica u Mostaru: Optužbe, prijetnja tužbom i rasprava o otkazima u Komunalnom

Na sjednici Gradskog vijeća Mostara danas je razmatrano stanje u Javnom preduzeću "Komunalno", nakon što su tokom ovog mjeseca otkaz dobila 22 radnika. Rasprava je protekla u vrlo napetoj atmosferi, uz oštre polemike, međusobne optužbe vijećnika i gradskih zvaničnika. Tokom sjednice gradonačelnik Mostara Mario Kordić najavio je da će protiv predsjednika Gradskog vijeća Đanija Rahimića podnijeti tužbu za klevetu. Vršiteljica dužnosti direktorice JP "Komunalno" Jadranka Senkić predstavila je vijećnicima dokumentaciju za koju tvrdi da ukazuje na niz nepravilnosti u radu pojedinih zaposlenika u periodu od 2024. do 2026. godine. Vlastita procjena Prema njenim navodima, dio radnika izvršavao je radne zadatke prema vlastitoj procjeni, bez poštivanja utvrđenog rasporeda i potrebnih odobrenja.

Također je navela da su službena vozila korištena u privatne svrhe izvan Mostara, kao i da su određene usluge za treća lica naplaćivane na način koji nije bio dozvoljen. - U svakom ugovoru o radu jasno je propisano da je radnik, uz svoje redovne obaveze, dužan izvršavati naloge nadređenih. Ako se takva obaveza može otvoreno odbiti bez ikakvih posljedica, onda se postavlja pitanje svrhe sistema pravila na kojima funkcioniše svako preduzeće - rekla je Senkić. Nakon njenog izlaganja uslijedila je rasprava između gradonačelnika Kordića i predsjednika Gradskog vijeća Rahimića o navodima da je Senkić, tokom procesa spajanja javnih preduzeća Komos i Parkovi u jedinstveno preduzeće Komunalno, Poreznoj upravi uplatila oko 20.000 KM više nego što je bilo potrebno, čime je, prema tvrdnjama Rahimića, pričinjena finansijska šteta. Kordić je odbacio takve optužbe, ističući da ne vidi problem u tome što je novac uplaćen državi, te dodao da se eventualna greška može razumjeti s obzirom na to da je Senkić građevinske, a ne ekonomske struke. - Po meni je to grubo kršenje zakona i primjer manipulisanja. Direktorici su puna usta zakona kada su svi drugi u pitanju, a kada je riječ o njoj, onda pravila očigledno ne važe - rekao je Rahimić u izjavi za medije. Gradonačelnik Mostara potom je iznio svoje viđenje razvoja događaja koji su, kako tvrdi, doveli do trenutne situacije u komunalnom preduzeću. - JP Komunalno, koje je danas dio jedinstvenog preduzeća, bilo je zaduženo za poslove niskogradnje. To je bila jedina služba koja nije postojala u oba preduzeća prije njihovog spajanja, zbog čega je bilo racionalno da nastavi obavljati iste poslove na području cijelog grada. Vjerovatno bi sve danas bilo u redu da u jednom trenutku nisam donio odluku o smjeni direktora Rašida Hadžovića - rekao je Kordić. "Nema vremena" Govoreći o razlozima smjene bivšeg direktora i aktuelnim dešavanjima u preduzeću, Kordić je naveo da je odluka donesena zbog loših finansijskih pokazatelja.