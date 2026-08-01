Toplotni val zahvatio region: Turisti i građani traže spas u Neretvi

Snažan toplotni val pogodio je u subotu Bosnu i Hercegovinu, a građani i turisti u Mostaru spas od visokih temperatura pronašli su u rijeci Neretvi, posebno na platou ispod Starog mosta.

U vrelim danima, kada temperature na jugu zemlje dostižu i do 42 stepena Celzijusa, mnogi boravak u starom dijelu grada zamjenjuju kupanjem i boravkom u hladu, koji je među najtraženijima, uključujući prostor kod Koski Mehmed-pašine džamije.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u zemlji preovladava sunčano i vrlo vruće vrijeme, uz dnevne temperature između 33 i 39 stepeni, dok su najviše vrijednosti prognozirane u Mostaru i Trebinju.

Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasto upozorenje u periodu od 30. jula do 5. augusta, uz poseban rizik u najtoplijem dijelu dana. U Sarajevu se očekuje maksimalna temperatura oko 34 stepena.

Toplotni val zahvatio je i zemlje zapadnog Balkana. U Srbiji su najavljene temperature do 40 stepeni, posebno u Beogradu i Vojvodini, uz visok UV indeks i povećan rizik od požara.

U Hrvatskoj je izdato crveno upozorenje za dijelove Dalmacije, uključujući Split i Dubrovnik, gdje se također očekuju temperature iznad 40 stepeni, uz tropske noći koje dodatno otežavaju oporavak organizma.

Slična situacija je i u Crnoj Gori, gdje su najviše temperature prognozirane u Podgorici, do 41 stepen.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljne količine tečnosti i prilagode dnevne aktivnosti.

Meteorolozi najavljuju da će stabilno, sunčano i vrlo toplo vrijeme potrajati i narednih dana širom regiona, bez značajnijeg osvježenja.