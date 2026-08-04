Ponovo izbio požar na deponiji Uborak

Požar koji je u ponedjeljak izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje nije u potpunosti ugašen, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Prema informacijama vatrogasaca, na lokaciji se trenutno nalazi jedna ekipa sa tri vatrogasca koja prati stanje i intervenira prema potrebi. Podsjetimo, dojava o požaru na deponiji zaprimljena je u ponedjeljak u 21:54 sati. Prva ekipa izašla je na teren samo minutu kasnije, dok je dodatna, treća ekipa upućena na intervenciju u 22:30 sati.

Ovo nije prvi veći požar na mostarskoj deponiji Uborak. Početkom jula ovo područje također je bilo zahvaćeno velikim požarom, nakon čega su pokrenute aktivnosti na ispitivanju mogućeg utjecaja požarišta na okoliš. Federalni zavod za agropedologiju započeo je analizu kvaliteta tla na području koje je moglo biti pogođeno požarom. Po nalogu gradonačelnika Mostara Marija Kordića izvršeno je uzorkovanje zemljišta na više lokacija kako bi se utvrdilo postoje li posljedice i da li su potrebne dodatne mjere zaštite.