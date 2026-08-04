Ponovo izbio požar na deponiji Uborak

Požar koji je u ponedjeljak izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje nije u potpunosti ugašen, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
Prema informacijama vatrogasaca, na lokaciji se trenutno nalazi jedna ekipa sa tri vatrogasca koja prati stanje i intervenira prema potrebi.
Podsjetimo, dojava o požaru na deponiji zaprimljena je u ponedjeljak u 21:54 sati. Prva ekipa izašla je na teren samo minutu kasnije, dok je dodatna, treća ekipa upućena na intervenciju u 22:30 sati.
Ovo nije prvi veći požar na mostarskoj deponiji Uborak. Početkom jula ovo područje također je bilo zahvaćeno velikim požarom, nakon čega su pokrenute aktivnosti na ispitivanju mogućeg utjecaja požarišta na okoliš.
Federalni zavod za agropedologiju započeo je analizu kvaliteta tla na području koje je moglo biti pogođeno požarom.
Po nalogu gradonačelnika Mostara Marija Kordića izvršeno je uzorkovanje zemljišta na više lokacija kako bi se utvrdilo postoje li posljedice i da li su potrebne dodatne mjere zaštite.
Iz Zavoda navode da će ispitivanja biti provedena kroz tri faze, a završna faza, odnosno dugoročni monitoring, planirana je šest do dvanaest mjeseci nakon požara.
- Dana 15. jula 2026. godine uzeto je ukupno 30 uzoraka zemljišta, u skladu s predviđenim akcijskim planom, nakon što je Grad Mostar službeno potvrdio potpuno gašenje požara 13. jula. Pri izradi plana uzorkovanja uzeti su u obzir i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda Sarajevo o ruži vjetrova tokom perioda trajanja požara, kako bi se preciznije odredila moguća područja utjecaja - kazali su iz Zavoda za agropedologiju.
Dodali su da su laboratorijske analize uzoraka trenutno u toku, a rezultati će biti osnova za nastavak istraživanja i izradu druge faze stručnog plana.