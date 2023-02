Upaljen narandžasti meteoalarm zbog obilne kiše za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne

Zbog obilnih padavina za područje Hercegovine i jugozapadne Bosne uključen je narandžasti meteoalarm.

Federalni hidrometerološki zavod objavio je narandžasto upozorenje za stanovnike Hercegovine i jugozapadnog dijela Bosne. Meteorološke pojave za koje se izdaje upozorenje jesu kiša, jaki i olujni udari vjetra južnog smjera.

Jača kiša prognozira se u Hercegovini i jugozapadnom djelu Bosne od sredine nedjelje do sredine ponedjeljka, kao i od ranih jutarnjih sati utorak 30. oktobra, sve do sredine dana. Prognozirana količina padavina će biti većinom od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, dok će u planinskim dijelovima pasti i do 120 litara. Jaku kišu će pratiti i olujni vjetar južnog smjera.