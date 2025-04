Radnici Granita okupili se u Mostaru: Svi su nam okrenuli leđa

Nekolicina radnika kompanije "Granit" iz Jablanice danas se okupila ispred sjedišta Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, gdje je u toku sastanak, kako su kazali novinarima, o sudbini njihovog preduzeća.

Mirsad Jusupović, jedan od radnika kazao je kako u "Granitu" radi od 1985. godine.

- Otkako je stečaj nastao, nama se više ništa ne plaća, od staža, pa nadalje. Došli smo ovdje da vidimo šta će biti s nama. Hoće da nas ukinu, zatvaraju nam majdane, ne znamo šta je razlog, je li do inspekcije ili je do upravnika, mi ne znamo. Od stečaja je 15 godina prošlo. Ko je kriv? Po nama Vlada HNK, što je dozvolila to. Nije se trebalo dozvoliti gomilanje duga. Svako nam je leđa okrenuo - rekao je on.

Memsud Ćosić je rekao da su u Mostar došlo sa saznaju kako će se situacija riješiti.

- Evo, čekamo. Za mene je kriva Vlada HNK, oni su većinski vlasnik, ali 15 godina nisu uopšte reagovali. Ali, sam, ipak optimista - kazao je Ćosić.

"Granit radi", kaže on, a radnici primaju minimalne plaće.

U penziju ne može, jer od 40 godina radnog staža nije mu uplaćivano dvije decenije.

Koncesija na 30 godina

O ulasku strateškog partnera sarajevske kompanije "Lake" u vlasništvu Nedžada Bubice u nekadašnji gigant "Granit", ne znaju puno.

- Čuo sam da je dao bankovne garancije, ali upravnik, izgleda, na to nije ništa reagovao. Koncesije smo izgubili tako da "tavorimo" - dodao je on.

Podsjetimo, ugovorom potpisanim 9. januara prošle godine "Granitu" je data koncesija na 30 godina za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena gabra na lokaciji Čehari.

Koncesija je, pak, data pod uslovom da strateški partner, odnosno, kompanija "Lake" u roku od šest mjeseci izvrši uplatu sredstava u iznosu od 20,5 miliona KM.

Izmijenjen ugovor

Premda je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao vlasnik 67 posto državnog kapitala u jablaničkom "Granitu" izmijenila ugovor o koncesiji i, praktično, dala novi rok Bubici da izvrši uplatu sredstava od 20,5 miliona KM do kraja prošle godine, to se nije desilo.

Razlog tome su, kako nam je u januaru ove godine kazao Abid Šarić, stečajni upravnik "Granita" administrativne barijere i začkoljice.

Do produženja roka je došlo, jer je u međuvremenu iskrsnuo problem zato što dio eksploatacionog polja obuhvata šumsko zemljište koje predstavlja državnu imovinu i koja je pod zabranom raspolaganja kako je to Ustavni sud BiH utvrdio svojim odlukama.

Dozvole za eksploataciju

Usljed toga nije bilo moguće ni ishodovati dozvole za eksploataciju, a u međuvremenu je, ispričao nam je Šarić, izvršeno cijepanje eksploatacionog polja.

-To je bilo rješenje da izbjegnemo problem u vezi šumskog zemljišta, a sada čekamo potvrdu Federalnog ministarstva okoliša i turizma da nam za to nije potrebno pribavljanje studije procjene uticaja na okoliš, jer su mišljenje o tome zatražili iz resornog kantonalnog ministarstva - ranije nam ne rekao Šarić.

Jablanički "Granit", nekadašnji gigant, u stečaju je od, čak, 2010. godine, a gotovo 200 radnika radi za gole, minimalne plaće.