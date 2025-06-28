Turista skočio sa Starog mosta pa dobio batine, bez konkretne osude iz Turističke zajednice Mostara

Njegov potez izazvao je revolt prisutnih, a epilog je bio fizički sukob nakon što je izašao iz vode. Mostarci koji se tradicionalno bave skokovima izrazili su ogorčenje ovakvim ponašanjem koje smatraju nepoštivanjem lokalne tradicije i pravila. Oni su odlučili da uzmu pravdu u svoje ruke i prebili turistu.

Na Starom mostu u Mostaru jučer je zabilježen incident koji je izazvao burne reakcije javnosti. Naime, strani turista izveo je rizičan skok sa mosta, i to bez prethodnog dogovora s lokalnim skakačima.

Povodom ovog događaja kontaktirali smo direktoricu Turističke zajednice Mostara, Elviru Dilberović-Ćemalović, od koje smo zatražili komentar na ovakva dešavanja.

Direktorica je u kratkoj poruci navela da joj je žao što se to desilo te da postoje nadležne institucije koje se, tragom zakonskih prijava, bave ovakvim slučajevima.

Jasne osude ovog događaja od strane direktorice nije došlo, iako su o ovom događaju brujili mediji u cijelom regionu i poslala se katastrofalna slika za svijet iz grada kojem je turizam značaj izvor prihoda.

Nije sporno da je turista mogao ugroziti sigurnost osoba koje su se nalazile u čamcu ispod mosta, ali ni ovo nije način rješavanja problema. Negativna reklama može vrlo loše utjecati na turizam, a to bi valjda nadležni trebali znati. Umanjivanje štete i predstavljanje ovakvog slučaja izolovanim, sigurno bi puno dao doprinosa.