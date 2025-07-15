Nakon sjajnog zaleta u našem jedinom gradu na moru zatišje: U Neumu se nadaju da će "špica" sezone krenuti od 20. jula

U Neumu, našem jedinom gradu na moru, zadovoljni su dosadašnjim turističkim rezultatima. Ipak, kako priznaju, početak same špice sezone, koji kreće od danas (utorak) donosi blagu stagnaciju.
- Generalno smo zadovoljni i do sredine ovog mjeseca „buking“ nam je bio dosta dobar. U odnosu na prošlu godinu mi smo u plusu. Međutim, ne možemo biti zadovoljni trenutnim stanjem, jer ima slobodnih kapaciteta tako da mislim da je ovaj tjedan „podbacio“. Ali, nadamo se da će se već od sljedećeg vikenda popuniti kapaciteti i da će od 20.jula početi prava „špica“ - kaže nam Davor Krešić, član Udruge neumskih hotelijera.
Broj gostiju
Razlog tome, smatra, leži u činjenici da se svake godine broj gostiju iz naše dijaspore koji ljetuju u Neumu smanjuje.
- S druge strane, povećavaju nam se druga tržišta kao što su Francuska i Slovenija, ali trebamo raditi na tome da ta tržišta naredne godine pojačamo. Jer, definitivno, dijasporu više ne možemo očekivati u onom broju kao što je to do sada bio slučaj - ističe Krešić za „Avaz“.
Cijene su, praktično, dodaje na nivou prošlogodišnjih i to nije razlog za, trenutno, slabu popunjenost.
S njim je saglasan i Nikola Prkačin, direktor Turističke zajednice Neum, koji, također, navodi da je u Neumu trenutno zatišje.
Privatni smještaj
- Cijene sigurno nisu utjecale na trenutnu situaciju, jer Neum je možda i najkonkurentniji na cijelom Jadranu. Međutim, od narednog vikenda, prema dosadašnjim pokazateljima, očekujemo da će se, praktički, tražiti ležaj više, jer se i u privatnom smještaju od tog perioda lagano pune smještajni kapaciteti - govori Prkačin za „Avaz“.
Predsezona u Neumu je bila značajno bolja u odnosu na prethodne godine, a i s postsezonom neće biti, smatraju, problema, pogotovo jer se radi o periodu pogodnom za kongresni turizam. Međutim, trude se da poboljšanjem infrastrukture unaprijede turističku ponudu i, zapravo, kako to Prkačin navodi, produže turističku sezonu. Nakon obnove šetnice od centra Neuma prema Dubrovniku, uz samu obalu, u dužini od pet kilometara, trenutno su njihove aktivnosti usmjerene na kreiranje novih tura u samom zaleđu.
Nove ture
- Od jeseni počinju radovi na cesti od Hutova koje pripada Neumu do Ravnog, a taj projekt bi trebao biti završen za dvije godine. To nam otvara mogućnosti za ture koje zbog upravo loše ceste nisu bile dostupne i promociji zaleđa. Tako bi kreirali turu Mostar-Stolac-Hutovo-Ravno, koja može ići i do Neuma, ali i Slanog i slično. Tu vidimo budućnost turističkoj razvoja - kaže Prkačin.