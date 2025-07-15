Nakon sjajnog zaleta u našem jedinom gradu na moru zatišje: U Neumu se nadaju da će "špica" sezone krenuti od 20. jula

U Neumu, našem jedinom gradu na moru, zadovoljni su dosadašnjim turističkim rezultatima. Ipak, kako priznaju, početak same špice sezone, koji kreće od danas (utorak) donosi blagu stagnaciju.

- Generalno smo zadovoljni i do sredine ovog mjeseca „buking“ nam je bio dosta dobar. U odnosu na prošlu godinu mi smo u plusu. Međutim, ne možemo biti zadovoljni trenutnim stanjem, jer ima slobodnih kapaciteta tako da mislim da je ovaj tjedan „podbacio“. Ali, nadamo se da će se već od sljedećeg vikenda popuniti kapaciteti i da će od 20.jula početi prava „špica“ - kaže nam Davor Krešić, član Udruge neumskih hotelijera.

Broj gostiju

Razlog tome, smatra, leži u činjenici da se svake godine broj gostiju iz naše dijaspore koji ljetuju u Neumu smanjuje.

- S druge strane, povećavaju nam se druga tržišta kao što su Francuska i Slovenija, ali trebamo raditi na tome da ta tržišta naredne godine pojačamo. Jer, definitivno, dijasporu više ne možemo očekivati u onom broju kao što je to do sada bio slučaj - ističe Krešić za „Avaz“.



