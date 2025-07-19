U staroj gradskoj jezgri Mostara turista ima, ali uobičajene gužve nema

Višekilometarske kolone na jugu BiH, posebno na ulazu u Konjic i u Mostar, gdje je, pak, od danas na snazi privremena regulacija saobraćaja, obilježile su prvi dan ovog vikenda.
To je i očekivano s obzirom na to da je riječ o špici turističke sezone, ali i činjenici da je nakon kratkotrajnog osvježenja uslijedio porast vrijednosti temperature zraka, pa su brojni građani BiH pohrlili ka južnijim krajevima i Jadranu.
Ipak, pomalo neočekivano, danas nisu zabilježene veće gužve u staroj gradskoj jezgri Mostara.
Uglavnom se radilo o turističkim grupama, među kojima su prednjačili Poljaci i Turci, a strani gosti su s mobitelima u rukama razgledavali, snimali i uživali u prizorima u i oko Starog mosta, UNESCO-ovog spomenika.
Na platou ispod Starog mosta gotovo su završene sve pripreme za predstojeće manifestacije, od Crvene noći Fudbalskog kluba Velež , koja se po prvi put održava u okviru „Mostarskog ljeta“ do 21.godišnjice obnove tog jedinstvenog monumenta u svijetu i 20 godina od njegovog upisa na UNESCO-ovu listu pa do tradicionalnih skokova koji se održavaju posljednje nedjelje u julu.
