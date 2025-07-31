U Jablanici potpisani ugovori s 50 domaćinstava za obnovu kuća

U Jablanici je u četvrtak upriličeno potpisivanje ugovora s 50 domaćinstava kojima će, u saradnji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Općine Jablanica, biti dodijeljena pomoć za obnovu domova oštećenih u prošlogodišnjim poplavama.

Današnji događaj dio je šire akcije u okviru koje je Islamska zajednica, zahvaljujući prilozima vjernika iz BiH i dijaspore, prikupila više od 5,5 miliona KM za sanaciju šteta u Jablanici, Konjicu, Fojnici i Kiseljaku, javlja agencija MINA.

Obnova džamije

Direktor Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice Ibrahim-ef. Malanović podsjetio je da je ova akcija pokrenuta odmah nakon poplava u oktobru prošle godine, na emanet i poziv reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića da Islamska zajednica bude uz svoj narod.

– Mi smo danas u Donjoj Jablanici potpisali ugovore s 50 porodica. Pomoć je dogovorena u saradnji s Općinom Jablanica, a ukupna vrijednost je 1.065.000 KM. Osim toga, planirana je izgradnja još tri kuće, tako da će ukupna investicija u Donjoj Jablanici iznositi oko 2,5 miliona KM – rekao je ef. Malanovi, dodavši da se još pola miliona KM ostavlja za obnovu džamije u ovom mjestu.

U Buturović Polju, kako je dodao, u toku je izgradnja osam kuća u vrijednosti 2,5 miliona KM, a sredstva iz akcije bit će iskorištena i za pomoć područjima Fojnice i Kiseljaka, u iznosu blizu pola miliona KM.

– Očekujemo da ćemo, ako Bog da, do kraja ove godine predati ključeve korisnicima u Buturović Polju, kako bi zimu dočekali u svojim novim domovima – naglasio je Malanović.

Izgradnja novih kuća

Načelnik Općine Jablanica Emir Muratović potvrdio je da se radi o sufinanciranju 50 posto štete po domaćinstvu, prema procjenama nadležnih općinskih službi.

– Danas realiziramo projekt vrijedan više od milion KM, koji predstavlja veliku podršku našim građanima. Islamska zajednica je, kroz ovaj primjer, pokazala što znači biti uz narod kad je najteže. Očekujemo i završetak izgradnje novih kuća, što će ukupnu vrijednost pomoći u Jablanici podići na više od dva miliona KM – istaknuo je Muratović.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Jablanica Ekrem-ef. Hodžić kazao je kako je ovo važan trenutak za sve stradale porodice i izrazio zahvalnost što Islamska zajednica nastavlja djelovati odgovorno i sistematski.

– Od prvog dana smo uz naše džematlije. Obišli smo teren odmah nakon poplava i, kao što je rečeno tada, prvo ćemo obnoviti kuće, a potom džamiju. Sretan sam što je došao ovaj dan i što pomoć stiže onima kojima je najpotrebnija – rekao je efendija Hodžić.

Iz Merhameta, koji je tehnički partner u realizaciji projekta, potvrđeno je da su sve donacije prikupljene za poplavljena područja transparentno usmjerene.

Direktor Kenan Vrbanjac kazao je kako izgradnja i obnova objekata teče i u drugim naseljima.

– Već gradimo osam kuća u Buturović Polju, a planirana je i izgradnja tri kuće u naselju Zlate. Pomoć koju pružamo je konkretna, neposredna i potpuno usmjerena tamo gdje je najpotrebnija – rekao je Vrbanjac.

Konkretna podrška

Sami korisnici ističu da je Islamska zajednica prva koja je ponudila ovako konkretnu podršku.

– Pretrpio sam poplave, vratili smo se u kuću i sami pokušavali obnoviti. Ova pomoć nam znači sve – kazao je Haris Begović iz Donje Jablanice.

– Kada su svi digli ruke, došla je Islamska zajednica. Njena pomoć će nam puno značiti za obnovu i povratak u naše kuće – rekao je Elvedin Ahmetspahić.

U narednom periodu, kako je najavljeno, planiran je početak obnove džamije u Donjoj Jablanici.

Trenutno se radi na pripremi elaborata o stanju objekta i izradi projekta, a Rijaset Islamske zajednice je potvrdio da će svi prikupljeni iznosi biti uloženi u skladu s ciljevima akcije.