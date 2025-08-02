STOLAC

Umjetnički performans ispred Gradske uprave Stolac: Prazan tabut - puna poruka

Ova umjetnička akcija nije bila politička, niti vjerska manifestacija, već akt građanske svijesti i moralne obaveze da se ukaže na nepravdu

Piše: Meliha Smajkic

2.8.2025

U organizaciji nezavisnih građana i umjetnika, danas je ispred zgrade Gradske uprave u Stocu izveden simbolični umjetnički performans pod nazivom "Prazan tabut – puna poruka“, kao reakcija na nedavnu odluku gradske administracije kojom je obustavljen projekat izgradnje gradskog groblja za Bošnjake Stoca.

Performans je uključivao četvoricu učesnika koji su, noseći improvizovani tabut umotan u bijele ćefine, u tišini prošli špalir građana koji su formirali simbolični koridor od ulaza u Gradsku upravu do klupe na travnjaku.

Tabut je bio prazan, ali njegova simbolika je bila snažna, poruka o odsutnosti prava, negiranju jednakosti i odbacivanju minimuma dostojanstva, prava na ukop.

Ova umjetnička akcija nije bila politička, niti vjerska manifestacija, već akt građanske svijesti i moralne obaveze da se ukaže na nepravdu. Ona poziva na dijalog, na razum, na minimum ljudskog dostojanstva koji ne smije biti predmet birokratskog ignorisanja.

- Gradska uprava prvo je dala dozvolu za izgradnju gradskog groblja/mezarja pa je naprečac poništila. Stoga, odavdje, s jedinog adekvatnog mjesta, a to je ispred Gradske uprave je poslana poruka i pitanje, zašto se ne poštuju prava umrlih na dostojanstven ukop - rekao je za „Avaz“ Nermin Bise, aktivista i novinar.

Organizatori podsjećaju da je pravo na dostojanstven ukop univerzalna vrijednost, van svih ideoloških i etničkih podjela.

Poruka performansa je jednostavna:

- Ako nema mjesta za mrtve, kako će ga biti za žive?

