Umjetnički performans ispred Gradske uprave Stolac: Prazan tabut - puna poruka

U organizaciji nezavisnih građana i umjetnika, danas je ispred zgrade Gradske uprave u Stocu izveden simbolični umjetnički performans pod nazivom "Prazan tabut – puna poruka“, kao reakcija na nedavnu odluku gradske administracije kojom je obustavljen projekat izgradnje gradskog groblja za Bošnjake Stoca. Performans je uključivao četvoricu učesnika koji su, noseći improvizovani tabut umotan u bijele ćefine, u tišini prošli špalir građana koji su formirali simbolični koridor od ulaza u Gradsku upravu do klupe na travnjaku.

Umjetnički performans ispred Gradske uprave Stolac . Avaz Umjetnički performans ispred Gradske uprave Stolac . Avaz

Tabut je bio prazan, ali njegova simbolika je bila snažna, poruka o odsutnosti prava, negiranju jednakosti i odbacivanju minimuma dostojanstva, prava na ukop. Ova umjetnička akcija nije bila politička, niti vjerska manifestacija, već akt građanske svijesti i moralne obaveze da se ukaže na nepravdu. Ona poziva na dijalog, na razum, na minimum ljudskog dostojanstva koji ne smije biti predmet birokratskog ignorisanja.

Prazan tabut . Avaz Prazan tabut . Avaz