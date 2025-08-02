Umjetnički performans ispred Gradske uprave Stolac: Prazan tabut - puna poruka

U organizaciji nezavisnih građana i umjetnika, danas je ispred zgrade Gradske uprave u Stocu izveden simbolični umjetnički performans pod nazivom "Prazan tabut – puna poruka“, kao reakcija na nedavnu odluku gradske administracije kojom je obustavljen projekat izgradnje gradskog groblja za Bošnjake Stoca.
Performans je uključivao četvoricu učesnika koji su, noseći improvizovani tabut umotan u bijele ćefine, u tišini prošli špalir građana koji su formirali simbolični koridor od ulaza u Gradsku upravu do klupe na travnjaku.
Tabut je bio prazan, ali njegova simbolika je bila snažna, poruka o odsutnosti prava, negiranju jednakosti i odbacivanju minimuma dostojanstva, prava na ukop.
Ova umjetnička akcija nije bila politička, niti vjerska manifestacija, već akt građanske svijesti i moralne obaveze da se ukaže na nepravdu. Ona poziva na dijalog, na razum, na minimum ljudskog dostojanstva koji ne smije biti predmet birokratskog ignorisanja.
- Gradska uprava prvo je dala dozvolu za izgradnju gradskog groblja/mezarja pa je naprečac poništila. Stoga, odavdje, s jedinog adekvatnog mjesta, a to je ispred Gradske uprave je poslana poruka i pitanje, zašto se ne poštuju prava umrlih na dostojanstven ukop - rekao je za „Avaz“ Nermin Bise, aktivista i novinar.
Organizatori podsjećaju da je pravo na dostojanstven ukop univerzalna vrijednost, van svih ideoloških i etničkih podjela.
Poruka performansa je jednostavna:
- Ako nema mjesta za mrtve, kako će ga biti za žive?