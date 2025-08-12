SDA Stolac odgovorila gradonačelniku Boškoviću: Pozvali ga na odgovornost

Gradonačelnik Stoca, Stjepan Bošković (HDZ BiH), optužio je lokalnu SDA za “destabilizaciju” grada i insinuirao da stoje iza građanskih protesta. Umjesto povlačenja, SDA Stolac odgovara da ne pripada neformalnim grupama, upozorava da Bošković bez argumenata svaljuje odgovornost za poništenje dozvole za harem, te ga poziva da preuzme odgovornost umjesto da optužuje druge.

Nervozna reakcija

- Ne ulazeći u motive ovakve, ničim potkrijepljene, prenaglašeno nervozne reakcije Stjepana Boškovića, ovim putem, radi javnosti, želimo podsjetiti da je SDA jedna od najvećih političkih organizacija sa jasno izraženim organizacijskim strukturama, te samim tim nema nikakve potrebe da se “umotava” u bilo šta.

Neformalne grupe građana, organizovane u cilju zaštite prava stanovnika Stoca na dostojanstven život i zaštitu životne sredine u kojoj žive, ni u kom slučaju ne smiju niti mogu biti nešto što je “umotano” od bilo koje stranačke organizacije ili pripadnosti. Kao takve, one nisu nikakav produkt SDA Stolac, što ne znači da ne smijemo imati sluha za opravdane zahtjeve građana Stoca.

Vlastitu krivicu oko poništenja dozvole za novi harem u Stocu, Stjepan Bošković uporno, bez ikakvog argumenta, pokušava prebaciti na ministra građenja i prostornog uređenja HNK, Bekira Isakovića. Dovođenje u vezu poništenja dozvole za harem sa nedavanjem saglasnosti ministarstva o usklađenosti prijedloga novog prostornog plana Grada Stoca sa Prostornim planom HNK je očigledno poznat pravni institut samo Stjepanu Boškoviću, koji ga pokušava nametnuti javnosti upornim ponavljanjem.

Konstruktivna opozicija

- Na kraju, svjesni ovako nervoznih reakcija zbog posljednjih dešavanja oko državnog zemljišta i rada pravosudnih organa u regiji na temu preknjižavanja državne imovine, pozivamo Stjepana Boškovića, gradonačelnika Stoca, da prestane biti gluh na potrebe i opravdane zahtjeve građana Stoca te da za svoje greške prestane optuživati SDA Stolac. SDA Stolac je konstruktivna opozicija u Gradskom vijeću, te gradska vlast svoje odluke može donositi i bez učešća vijećnika iz SDA- navodi se u saopćenju.