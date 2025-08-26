Grad Stolac najavio krivične prijave protiv onih koji su zidom ogradili parcelu za mezarje

- Umjesto da se zalažu za poštivanje zakona i institucija javne vlasti ove države, oni svojim postupcima pozivaju na kršenje zakona i nepoštivanje institucija. Grad će protiv svih sudionika nezakonite gradnje i uzurpacije državne imovine podnijeti kaznene prijave zbog činjenja kaznenih djela utvrđenih Zakonom o građenju FBiH - navode iz Grada.

Kažu kako su, uprkos tome, u organizaciji Medžlisa IZ Stolac nastavljeni nezakoniti radovi bez važeće građevinske dozvole, uz sudjelovanje pojedinih zastupnika, ministara i vjerskih službenika. Zbog toga su najavili kaznene prijave, na osnovu Zakona o građenju FBiH, saopćeno je iz Grada Stoca.

Grad Stolac i Medžlis Islamske zajednice našli su se u otvorenom sukobu zbog izgradnje harema. Nakon što je podignut zid oko planiranog mezarja, Gradska uprava tvrdi da se radi o nezakonitim radovima jer je ranije izdana dozvola poništena, jer se zemljište u zemljišnim knjigama vodi kao poljoprivredno i u državnom vlasništvu, dok iz bošnjačke zajednice dolaze poruke da je ponuđena nova lokacija neprikladna i udaljena.

U povodu izjava kako je i dalje na snazi odobrenje za izgradnju harema, Gradska uprava ističe kako je donijela rješenje o poništenju ranijeg odobrenja za gradnju harema.

- Razlog za poništenje je utvrđena nezakonitost, predmetno zemljište u zemljišnim knjigama vodi se kao poljoprivredno zemljište (oranica) u državnom vlasništvu, a ova činjenica predstavlja zakonski temelj za poništenje dozvole. Shodno tome, sudska i upravna praksa i pravno tumačenje je da takva građevinska dozvola nikada nije ni mogla proizvoditi pravni učinak, budući da je bila pravno nevažeća od trenutka donošenja. Posljedično, sve pravne radnje koje su iz te dozvole proizašle pravno su nevažeće i ne mogu se naknadno osnažiti, jer se radi o zaštiti javnog interesa - naglašavaju iz Grada Stoca.

Istovremeno, gradska vlast tvrdi da je ponudila rješenje koje bi omogućilo zakonitu gradnju i poštivanje prava na ukop, ali na drugoj lokaciji.

Nova lokacija

- Iz tog razloga iznenađeni smo podrškom koju pojedini dužnosnici i cjelokupna javnost daju ovakvim nezakonitim radnjama. Bez obzira da li se radi o ministrima, zastupnicima, gradskim vijećnicima, vjerskim službenicima i drugim osobama koji obnašaju javne funkcije, svi smo dužni poštivati zakone i institucije ove zemlje, a ne javno podržavati nezakonito postupanje koje dovodi do narušavanja međunacionalnih odnosa i sigurnosne situacije u gradu. Gradska uprava jasno ističe svoju opredijeljenost za dosljedno poštivanje zakona i ustavnog poretka ove zemlje. U tom okviru i uz puno uvažavanje prava svih građana na dostojanstven ukop, spremna je aktivno sudjelovati u pronalaženju zakonitog rješenja ovog problema - stoji u saopćenju.

S druge strane, bošnjačka zajednica odbacuje takav prijedlog, ističući da se ponuđena lokacija nalazi izvan Stoca, na entitetskoj liniji i da je put do nje u lošem stanju.