SDA Stolac reagovao na najavu krivičnih prijava zbog izgradnje harema: Pozivaju se na zakon koji je van snage

Povodom saopćenja Grada Stoca u kojem se navodi da će protiv svih sudionika u izgradnji harema biti podnesene kaznene prijave, reagirao je danas Općinski odbor (OO) SDA Stolac koji tvrdi da je Zakon o građenju Federacije BiH, na koji se pozvao stolački gradonačelnik Stjepan Bošković, stavljen izvan snage prije 15 godina.

Iz OO SDA Stolac u reakciji naglašavaju kako se pričom o izgradnji harema i podizanju kaznenih prijava pokušava skrenuti pažnja s, kako se ističe, stvarnih problema navodeći pri tom prodaju državnog zemljišta i izdavanje dozvola za solarne elektrane na Komanju brdu i Hodovu.

Podsjećaju kako je Općinski sud u Čapljini već donio jedno rješenje kojim je Gradu Stocu odbijen zahtjev za upis prava vlasništva nad parcelama na Komanju brdu, te postavljaju pitanje koliku će štetu snositi gradski proračun ukoliko investitori pokrenu tužbe zbog dozvola koje bi, kako navode, mogle biti poništene.

- Samovoljno i neodgovorno ponašanje gradonačelnika Boškovića, koje je eskaliralo posljednjih godina uskraćujući Bošnjacima osnovna ljudska prava, najviše doprinosi narušavanju međunacionalnih odnosa i sigurnosne situacije u Stocu, dok se u priopćenju Grada tendenciozno navodi da podrška izgradnji harema narušava odnose - navodi se u reakciji iz OO SDA Stolac.

Na kraju pozivaju nadležne institucije da reaguju na, kako ističu, očigledne zloupotrebe te spriječe daljnju štetu koja bi mogla biti nanesena investitorima, gradskom proračunu i građanima Stoca.