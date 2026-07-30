Preminuo Drago Zečević, kantonalni zastupnik u Posavini

Preminuo je Drago Zečević, dugogodišnji politički radnik iz Odžaka, zastupnik u Skupštini Posavskog kantona i istaknuti član Hrvatske republikanske stranke. Od njega su se oprostile stranačke kolege iz HRS-a, ističući njegovu predanost ljudskim pravima, Posavini i ljudima toga kraja.

Zečević, rođen 1966. godine, bio je zastupnik i u aktuelnom sazivu kantonalne Skupštine, gdje je sudjelovao u raspravama te redovno postavljao zastupnička pitanja i pokretao inicijative.

Kandidirao se za načelnika

U političkom životu Odžaka bio je prisutan niz godina. Na lokalnim izborima 2020. godine bio je kandidat HDZ-a 1990 za načelnika Odžaka, dok se četiri godine poslije ponovo kandidirao za načelnika kao kandidat koalicije "Odlučno za Odžak". Na izborima 2024. osvojio je 1.089 glasova, piše Hercegovina.info.

Nakon napuštanja HDZ-a 1990. u junu 2022. godine, Zečević je zajedno s Ivanom Krištićem i Goranom Markovićem sudjelovao u osnivanju Inicijativnog odbora HRS-a Posavskog kantona.

Jedno od centralnih područja njegovog političkog djelovanja bilo je poboljšanje položaja stanovnika Posavine, posebno poljoprivrednika.

Borac za Posavinu

Iz HRS-a su ga opisali kao neumornog borca za prava čovjeka i svoju Posavinu te osobu koja o čestitosti, poštenju i ljubavi prema rodnom kraju nije samo govorila nego ih je potvrđivala djelima.