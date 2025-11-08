Vulić: Kad se u RS kaže predsjednik, svi odmah pomisle na Dodika

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić ocijenila je danas da poziv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da Milorad Dodik bude odstranjen iz političkog života predstavlja "poziv na političku likvidaciju, što je potez očajnika".

Vulić je poručila Izetbegoviću da, kada se u Republici Srpskoj kaže predsjednik, svi odmah pomisle na Milorada Dodika.

Važno je napomenuti da ovakve izjave nisu ništa novo za Vulić koja je jednom prilikom izjavila da je "Dodik za nju bog".

"U ostatku BiH, kada se kaže "predsjednik", ne pomisli se ni na šta i to je, zapravo, vaš problem. Izjave ovakvog tipa predstavljaju neprimjeren uticaj, ali otkrivaju i neznanje o tome da je svijet već zakoračio u novo multipolarno doba", naglasila je Vulić.

Šefica Kluba SNSD-a je napomenula da je za dijalog, ali i da nametanja i pozive na političku likvidaciju smatraju "potezom očajnika".

Podsjetimo, predsjednik SDA Bakir Izetbegović je danas prije sjednice Glavnog odbora stranke rekao da Dodik mora biti u potpunosti odstranjen iz političkog života.