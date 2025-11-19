GRADONAČELNIK BANJA LUKE

Stanivuković: Na snimku Vlado Đajić i ubica Nenad Radinković

U najkraćem roku očekujemo jasne i konkretne odgovore od svih aktera sa video snimka, kao i nadležnih institucija - poručio Stanivuković

D. H.

19.11.2025

 Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da očekuje od nadležnih institucija u Republici Srpskoj da reaguju nakon što je u javnosti procurio snimak na kojem se vidi kako Vlado Đajić, generalni direktor UKC Republike Srpske i još jedna muška osoba razgovaraju o narkoticima i kako mu taj muškarac, za koga Stanivuković tvrdi da je Nenad Radinković, na sto stavlja kesu u kojoj se nalazi neka vrsta bijelog praha.

"Kokain na UKC!? 40 hiljada KM, za šta? Nenad Radinković, presuđeni kriminalac i ubica, sa direktorom najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Vladom Đajićem! Interventna policija, po nalogu kriminalca, koga treba da presretne? U najkraćem roku očekujemo jasne i konkretne odgovore od svih aktera sa video snimka, kao i nadležnih institucija", poručio je Stanivuković.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
