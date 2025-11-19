Formiran predmet o kokainskom snimku na kojem je Vlado Đajić

Banjalučko tužilaštvo formiralo je predmet u slučaju spornog snimka na kojem je Vlado Đajić, potvrđeno je portalu Srpskainfo.

Glavni tužilac Mladen Mitrović objasnio je da je predmet formiran kako bi se provjerile sve okolnosti vezane za sporni snimak.

- Mi još ne znamo o kakvom se snimku radi, da li je montiran ili autentičan, zato smo formirali predmet da sve ispitamo i provjerimo - dodao je Mitrović.

Podsjetimo, kompromitujući snimak juče je osvanuo na društvenim mrežama, a zatim je predsjednik SNSD Milorad Dodik “iksnuo” Đajića dodavši da je smijenjen sa svih funkcija u partiji.