Tužna vijest: Preminuo pukovnik Armije Republike BiH Jusuf Heljić

Dženaza će se klanjati 25. novembra u haremu džamije Mehmed-bega Stočanina, a ukop obaviti isti dan na gornjovakufskom mezarju Rakovice.

Jučer je u 81. godini života preminuo Jusuf Heljić, prvi komandant gornjovakufske 317. slavne brdske brigade pod tim imenom.

Jusuf Heljić rođen je 5. marta 1945. godine u Pruscu, općina Donji Vakuf, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu i Fakultet za fizičku kulturu završio je u Sarajevu. Školu rezervnih oficira, rod pješadija, završio je u Bileći.

S mjesta direktora na front

Rat ga je zatekao na dužnosti direktora Srednjoškolskog centra "Jura Mikulić" u Gornjem Vakufu, u činu rezervnog majora. U Teritorijalnu odbranu Republike BiH stupio je 8. aprila 1992. godine.

Od aprila 1992. godine obavljao je dužnost zamjenika komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Gornji Vakuf gdje je doprinio unapređenju ustrojstva jedinica i organizovanja sistema odbrane.

Na ovoj poziciji Heljić ostaje sve do 4. oktobra 1992. godine kada je imenovan za komandanta gornjovakufske brigade koja je formirana nešto ranije - 12. juna 1992. godine naslijedivši komandanta Adema Kirlića.

Početkom novembra 1992. godine došlo je do organizacijskih promjena u cijeloj strukturi Armije Republike BiH pa se to odrazilo i na Gornji Vakuf gdje je određeno formiranje "brdske brigade".

Tako je sa viših armijskih struktura 6. novembra upućeno naređenje o formiranju 317. brdske brigade a za njenog prvog komandanta imenovan je Jusuf Heljić.

Gornji Vakuf i brigada kojom je komandovao Heljić ubrzo će biti izložena žestokom napadu snaga Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske. Naime, 11. januara počeo je totalni napad na Gornji Vakuf uz upotrebu pješadije, artiljerije, tenkova i svih drugih raspoloživih sredstava. Agresija je intenzivno trajala od 11. do 24. januara kada je uz posredovanje međunarodnih snaga potpisano primirje. Iako su HVO i HV ostvarili određene rezultate ključne ciljeve nisu postigli i Armija RBiH, iako se našla u okruženju, uspjela je odbraniti grad.

Na dužnosti do marta 1993.

Heljić je na dužnosti komandanta 317. brdske brigade ostao do 12. marta 1993. godine kada ga je na toj poziciji zamijenio pukovnik Enver Zejnilagić.

U maju naredne 1994. godine imenovan je za komandanta žepačke 319. brdske brigade. Na toj dužnosti je ostao sve do decembra 1994. godine kada je imenovan za komandanta Nastavnog regrutnog centra 3. korpusa Armije Republike BiH. Na toj dužnosti je ostao naredna dva mjeseca.

U februaru 1995. godine raspoređen na dužnost komandanta Nastavnog regrutnog centra CVŠ ARBiH Ravno Rostovo u činu pukovnika.