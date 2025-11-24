CIK BiH izrekao 20 hiljada KM kazne SNSD-u i Karanu: Zloupotrijebili djecu tokom kampanje

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je na održanoj sjednici donijela odluku o izricanju novčane kazne Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i njihovom kandidatu Siniši Karanu, a koje se odnose na predizbornu kampanju.

Kako je rečeno na današnjoj sjednici CIK-a, dvije kazne se odnose na zloupotrebu resursa koje je prijavio SDS.

Naime, u prigovoru se navodi da su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Radovan Višković i Siniša Karan, tokom posjete policijske stanice u Milićima, iskoristili javni događaj, tačnije javni objekat koji se finansira javnim novcem, u korist svoje predizborne kampanje kako bi slali političke poruke.

"U postupku je utvrđeno da su na više portala objavljene izjave Siniše Karana i Milorada Dodika gdje su sa skupa slane političke poruke", rečeno je na sjednici CIK-a.

Stoga je CIK donio odluku da kazni SNSD sa 5.000 KM, a Sinišu Karana sa 4.000 KM.

Ova odluka je podržana sa šest glasova "za".

Treća kazna odnosi se na prigovor SDS-a za kršenje odredbi kojima se zabranjuje zloupotreba djece u izbornom procesu.

"SDS je uputio prigovor protiv SNSD-a navodeći da su Milorad Dodik i Siniša Karan, prilikom otvaranja proizvodnog pogona, objavili tekst i fotografiju gdje se vidi da vrpcu prilikom otvaranja objekta presijeca dijete", navedeno je na sjednici.

CIK je zbog toga donio odluku da kazni SNSD-a sa 6.500 KM.

Izrečena je još jedna kazna Karanu, koja se odnosi na zloupotrebu djece u izbornom procesu, u iznosu od 4.500 KM zbog objave na Facebooku o posjeti porodici iz Višegrada. Iz CIK-a su naveli da je objava uključivala i fotografiju djece.