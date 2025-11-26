Stanivuković zatvorio Ninkovićev kabinet zbog nezakazivanja sjednice Skupštine Grada Banja Luka

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković objavio je fotografiju kabineta predsjednika Skupštine Grada Banja Luka Ljube Ninkovića na kojem stoji da je kabinet zatvoren do daljnjeg.

Ranije je Stanivuković negodovao zbog odbijanja Ninkovića da zakaže sjednicu Skupštine na kojoj bi se trebali naći važni dokumenti, uključujući i Nacrt budžeta.

"Ovo više nije kabinet Ljube Ninkovića. Ali to nije ni važno, jer on niti u ovaj kabinet dolazi, niti radi, niti zakazuje sjednice, ali platu za svoj nerad uredno prima. Nakon više od pola godine čekanja da se udostoji i da zakaže redovnu sjednicu Skupštine Grada, što nije učinio, ovo je bila jedina ispravna odluka koju sam kao gradonačelnik mogao donijeti, jer jedino što se u ovim prostorijama nakuplja jeste - prašina", kaže Stanivuković.

Podsjeća da već mjesecima stoji prikupljenih 11 potpisa za održavanje redovne sjednice, Ninković odbija uraditi ono što je njegova dužnost po Poslovniku.

"Pozivam odbornike da se probude iz 'zimskog sna' i počnu da rade svoj posao i smijene najplaćenijeg neradnika u historiji Banje Luke, čovjeka koji se, isto kao i njegov šef, bavi podvalama i ko zna čime sve ne. Skupštini Grada moramo vratiti dostojanstvo i na njeno čelo dovesti nekoga ko će dolaziti na posao i raditi, održavati sjednice, a sve u cilju razvoja i napretka Banje Luke", zaključio je Stanivuković.