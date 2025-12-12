Tanja Vukomanović zaprepaštena: Podaci CIK-a o krađi na izborima su zastrašujući

Svaka korupcija počinje na izborima, jer se tu stiču moć i vlast, a oni koji su toga svjesni spremni su da učine sve kako bi pobijedili, pa i da ukradu volju naroda.

Rekla je ovo zamjenica šefa Kluba poslanika PDP u NSRS i član Pokreta Sigurna Srpska, Tanja Vukomanović, komentarišući nove podatke o izbornoj krađi.

- Novi podaci CIK-a o prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, prema kojima je 1.660 lica glasalo bez ijednog važećeg ličnog dokumenta, na 701 biračkom mjestu u 57 izbornih jedinica su zastrašujući. Međutim, to je samo ono što znamo. Najveći problem je u tome šta sve tek ne znamo - navodi ona.