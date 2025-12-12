Tanja Vukomanović zaprepaštena: Podaci CIK-a o krađi na izborima su zastrašujući

Svaka korupcija počinje na izborima, jer se tu stiču moć i vlast, a oni koji su toga svjesni spremni su da učine sve kako bi pobijedili, pa i da ukradu volju naroda.
Rekla je ovo zamjenica šefa Kluba poslanika PDP u NSRS i član Pokreta Sigurna Srpska, Tanja Vukomanović, komentarišući nove podatke o izbornoj krađi.
- Novi podaci CIK-a o prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, prema kojima je 1.660 lica glasalo bez ijednog važećeg ličnog dokumenta, na 701 biračkom mjestu u 57 izbornih jedinica su zastrašujući. Međutim, to je samo ono što znamo. Najveći problem je u tome šta sve tek ne znamo - navodi ona.
Dodaje da je sada na potezu CIK.
-Institucije moraju povratiti vjeru u svoj rad, jer su dokazi koji izlaze na vidjelo previše ozbiljni da bi bili prećutani. Ovaj slučaj se mora dovesti do kraja, bez kalkulacija i bez straha. Ako se povjerenje u izbore ne obnovi sada, sljedeći put se možemo zapitati ko će uopšte još izaći da glasa? - ističe Vukomanović.
Naglašava da nam tehnologija daje rješenja.
-Skeneri glasačkih listića i otisci prsta za identifikaciju birača su alat za spas demokratije i izbornog procesa. Danas je već svima jasno da je to put kojim moramo ići, a oni koji se protive jasno je i zašto to rade. Samo u takvom haosu i neregularnostima, kakve sada vidimo, mogu nastaviti raditi ono što im odgovara - zaključila je ona.