Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZASTUPNICA PDP-A

Tanja Vukomanović zaprepaštena: Podaci CIK-a o krađi na izborima su zastrašujući

To je samo ono što znamo. Najveći problem je u tome šta sve tek ne znamo - navodi ona

Facebook

D. H.

12.12.2025

Svaka korupcija počinje na izborima, jer se tu stiču moć i vlast, a oni koji su toga svjesni spremni su da učine sve kako bi pobijedili, pa i da ukradu volju naroda.

Rekla je ovo zamjenica šefa Kluba poslanika PDP u NSRS i član Pokreta Sigurna Srpska, Tanja Vukomanović, komentarišući nove podatke o izbornoj krađi.

- Novi podaci CIK-a o prijevremenim izborima u Republici Srpskoj, prema kojima je 1.660 lica glasalo bez ijednog važećeg ličnog dokumenta, na 701 biračkom mjestu u 57 izbornih jedinica su zastrašujući. Međutim, to je samo ono što znamo. Najveći problem je u tome šta sve tek ne znamo - navodi ona.

Dodaje da je sada na potezu CIK.

-Institucije moraju povratiti vjeru u svoj rad, jer su dokazi koji izlaze na vidjelo previše ozbiljni da bi bili prećutani. Ovaj slučaj se mora dovesti do kraja, bez kalkulacija i bez straha. Ako se povjerenje u izbore ne obnovi sada, sljedeći put se možemo zapitati ko će uopšte još izaći da glasa? - ističe Vukomanović.

Naglašava da nam tehnologija daje rješenja.

-Skeneri glasačkih listića i otisci prsta za identifikaciju birača su alat za spas demokratije i izbornog procesa. Danas je već svima jasno da je to put kojim moramo ići, a oni koji se protive jasno je i zašto to rade. Samo u takvom haosu i neregularnostima, kakve sada vidimo, mogu nastaviti raditi ono što im odgovara - zaključila je ona.

# IZBORI
# CIK
# PDP
# TANJA VUKOMANOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.