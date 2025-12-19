Anja Ljubojević: Roditelji psovali učiteljicu, to su notorni kreteni, seljačine i imbecili!

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević (SNSD), svojim je izlaganjem bez teksta ostavila i vladajuće i opoziciju u entitetskom parlamentu.

Ana Ljubojević, koja se inače izjašnjava kao Hrvatica, govorila je o stanju u društvu, pa građane ovog dijela Bosne i Hercegovine nazvala „kretenima, seljacima i primitivcima“.

Govorila je o ljudima koji kupuju skupe stanove u Novoj Varoši, o stanju u obrazovnom sektoru i zaštiti nastavnog osoblja, pri tom koristivši vulgaran rječnik, neprimjeren u javnom prostoru.

“Da, jesam Hrvatica iz Republike Srpske, volim svoju Republiku Srpsku. Jeste, moj predsjednik nije Zoran Milanović niti me zanima. Moj predsjednik je Milorad Dodik i moja država je Republika Srpska i tako se ponašam”, kazala je Ljubojević tokom jednog od govora na sjednici Narodne Skupštine RS, te dodala da za nju Bosna i Hercegovina nije država.

Mnogi su njezino izlaganje usporedili s rječnikom Zmaja od Šipova, koji je također vulgarnim video-istupom prekršio izbornu šutnju, kazavši zbog čega je glasao za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

U nastavku pogledajte zbog čega su se i kolege iz SNSD-a na istup Anje Ljubojević hvatali za glavu!