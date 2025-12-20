Zora Vidović iz svog iskustva o sumnjivom mesu: Nisam mogla vjerovati kada sam vidjela te crne ploče

Ministrica finansija Republike Srpske Zora Vidović (SNSD) je upozorila na sumnjiv kvalitet mesa koji se prodaje na domaćem tržištu.

Naime, gostujući ranije ove sedmice na ATV-u je govorila i o kvalitetu mesa, s obzirom na to da je nekada bila direktorica kompanije Živinoprodukt iz Srpca, koja se bavila proizvodnjom mesnih proizvoda.

"Kada se mljeveno pileće meso doveze iz Nizozemske, to su ploče. Znate li koliko je ono crno!? Ono je potpuno crno. Igrom slučaja, čovjek je jednom iz Hercegovine vozio, pokvarila se hladnjača, i dovezao kod nas u klaonicu. Nisam mogla vjerovati da je to meso. I sad tehnolog kaže: 'Kada naspete neki prah u to, ono postane crveno, ljepota ga vidjeti'", naglasila je Vidović.

Prema njenim riječima, malo se razmišlja o tome šta djeca jedu. Tvrdi da joj je, kako je izjavila, teško, kada vidi to meso u prodaji, a zna da je odleđeno. Osvrnula se i na cijenu mesa.

"Negdje gdje vidite da je to meso pet-šest KM, to je nemoguće. U mesnicama je puno skuplje. To od pet-šest KM - bolje je da ga ne pojedemo", savjetovala je.

Za Vidović je bolje pojesti pečen krompir, nego to meso jer je ono, kako je zaključila, katastrofalno.