Crnadak: Najmanje dva visoka funkcionera PDP-a nisu podržala formiranje Stanivukovićeve "Sigurne Srpske"

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poručio je da politike ove stranke predstavljaju važan faktor na narednim izborima te da se s tim, kako je naveo, ne treba poigravati.

Reagujući na pojedine medijske nastupe, Crnadak je istakao da su u javnosti iznesene netačne tvrdnje o unutarstranačkim odlukama PDP-a, posebno kada je riječ o formiranju Pokreta Sigurna Srpska.

"Predsjedništvo PDP-a nije jednoglasno donijelo odluku o formiranju Pokreta Sigurna Srpska, jer najmanje dva visoka funkcionera to nisu podržala, da ne ulazimo u raspoloženje među članovima i simpatizerima", naveo je Crnadak.

Prema njegovim riječima, ni Glavni odbor PDP-a na sjednici održanoj u Bijeljini nije donio jednoglasnu odluku, s obzirom na to da, kako tvrdi, podršku nisu dali brojni funkcioneri iz Banje Luke, Istočnog Sarajeva i Hercegovine.