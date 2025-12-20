Crnadak: Najmanje dva visoka funkcionera PDP-a nisu podržala formiranje Stanivukovićeve "Sigurne Srpske"

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poručio je da politike ove stranke predstavljaju važan faktor na narednim izborima te da se s tim, kako je naveo, ne treba poigravati.
Reagujući na pojedine medijske nastupe, Crnadak je istakao da su u javnosti iznesene netačne tvrdnje o unutarstranačkim odlukama PDP-a, posebno kada je riječ o formiranju Pokreta Sigurna Srpska.
"Predsjedništvo PDP-a nije jednoglasno donijelo odluku o formiranju Pokreta Sigurna Srpska, jer najmanje dva visoka funkcionera to nisu podržala, da ne ulazimo u raspoloženje među članovima i simpatizerima", naveo je Crnadak.
Prema njegovim riječima, ni Glavni odbor PDP-a na sjednici održanoj u Bijeljini nije donio jednoglasnu odluku, s obzirom na to da, kako tvrdi, podršku nisu dali brojni funkcioneri iz Banje Luke, Istočnog Sarajeva i Hercegovine.
Crnadak je dodao da podršku Pokretu nije dao ni počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, koji nije prisustvovao sjednici Glavnog odbora, ali je svoj stav, kako kaže, potvrdio u više medijskih nastupa.
"Treba dodati da je rasprava u Bijeljini bila ograničena na 45 minuta, tako da se mnogi od nas čak nisu mogli ni obratiti", naglasio je Crnadak.
On je poručio da PDP sa svojim politikama i jasnom alternativom aktuelnom režimu ostaje snažan politički faktor.
"Politike PDP-a, sa svojom jasnom alternativom vladajućem režimu, biće važan faktor na sljedećim izborima i nije dobro sa tim se poigravati", istakao je.
Kao potvrdu za to, Crnadak navodi veliki broj građana koji mu se, kako kaže, javljaju i pružaju snažnu podršku, uz poruku da žele stvarne promjene, ali da se ne vide u okviru Pokreta Sigurna Srpska.
Uoči, kako je naveo, krupnih dogovora na opozicionoj strani, Crnadak je pozvao na rješavanje dva ključna problema.
"Potrebno je da se posvetimo manjku povjerenja i pouzdanosti prema nekim pojedincima, ali i potrebi da niko ne bude isključen, odnosno da svako ko iskreno želi promjene pronađe svoje mjesto u velikom dogovoru", zaključio je Crnadak.