Košarac u panici: Cilj im je da na poziciju predsjednika RS instaliraju anacionalnog kandidata

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac rekao je Srni da "skandalozna i neutemeljena odluka Centralne izborne komisije BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na više biračkih mjesta predstavlja nastavak borbe protiv Srpske i pokušaja delegitimisanja srpskog naroda u BiH".

Košarac je rekao da "pod patronatom Christiana Schmidta, aktuelni saziv CIK-a, izabran po partijskoj liniji i suprotno zakonu, nastavlja sa pokušajima poništavanja izborne volje srpskog naroda".

"Cilj im je da na poziciju predsjednika Republike Srpske instaliraju anacionalnog kandidata, koji će biti u funkciji realizacije njihovih potreba, a na štetu Srpske i srpskog naroda. Sarajevo bi da bira predsjednika Srpske i da kontroliše volju srpskog naroda!", rekao je Košarac.

Nažalost, kako je naveo, "u tom antisrpskom poduhvatu učestvuje 'žalosna i očajna opozicija u Srpsko', nadajući se da će doći do pobjede na krilima podrške CIK-a i Schmidta, a ne demokratskom voljom građana Srpske".

Košarac je rekao da je "srpski narod jasno podržao Sinišu Karana i politike predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i da se iskazana, demokratska volja mora poštovati".

"Sprega CIK-a, Schmidta i opozicije pokušava da to poništi. Takva BiH nema nikakvu šansu", rekao je Košarac.

CIK BiH donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica. Ova odluka nije pravosnažna i na nju je moguće podnijeti žalbu.