U Banjoj Luci danas sastanak vladajuće koalicije iz RS-a nakon odluke CIK-a o poništenju izbora

U Banjoj Luci će danas biti održan sastanak vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

Nakon sastanka, koji počinje u 13.00 sati, bit će održana sjednica Izvršnog komiteta SNSD.

Do sastanka dolazi nakon što je Centralna izborna komisija jučer donijela odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.