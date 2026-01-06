Udovica Saše Popovića: Brena me 10 mjeseci nije nazvala

Suzana Jovanović govorila je kroz suze o poslednjim danima svog supruga Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u bolnici u Parizu.

Tom prilikom je otkrila detalje o dokumentarnom filmu koji se snima u njegovu čast.

Kako je objasnila, ideja o dokumentarcu rodila se odmah nakon sahrane, jer je smatrala da je Saša Popović ostavio neizbrisiv trag na estradnoj sceni.

- Na ideju sam došla odmah poslije sahrane. Smatrala sam da takav čovek zaslužuje da uradimo dokumentarni film o njemu. Ostavio je veliki pečat iza sebe, i kao umjetnik i kao čovjek, i kao vizionar, i kao saradnik, i kao prijatelj. I kao otac, suprug. Sve u jednoj osobi. Nismo mogli sve ljude da stavimo u film. Bukvalno bih morala da pozovem pola Srbije da govori o Saletu. Film će biti iz dva dijela - prvi će biti emitovan 28. februara prije "Zvezda Granda", drugi sutradan, prije "Nikad nije kasno", baš na 1. mart, kad je preminuo.

Suzana je istakla da su pozvani svi Sašini saradnici, bez izuzetka, uključujući i Jelenu Karleušu i Lepu Brenu.

- Tako je. Zvala sam sve, ne vodim nikakve ratove, ni s kim nisam u lošim odnosima, nema zlih i ružnih riječi, ja ih barem nemam. Ne znam, ako neka druga strana razmišlja drugačije od mene, ne ulazim u to. Ali što se mene tiče, s moje strane, ja sam sa svim ljudima u dobrim odnosima. S moje strane nema zle krvi ni prema kome.

Dodala je da će i Brena biti.

- Hoće, naravno.

Na pitanje o odnosu sa Lepom Brenom, kratko je odgovorila da se nisu čule, čak i kad je pozvana da snimi film, ali nije željela da ulazi u detalje.