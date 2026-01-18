Stevandić oduzeo Vukanoviću riječ nakon svega 11 sekundi na sjednici NSRS

Lideru stranke Lista za pravdu i red Nebiojši Vukanoviću predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić oduzeo je riječ na današnjoj posebnoj sjednici, a to ne bi bilo ništa čudno da se nije desilo svega 11 sekundi nakon što je počeo govoriti.

Ova sjednica je sazvana sa samo jednom tačkom dnevnog reda - rasprava o ostavci premijera Save Minića.

Nakon što je Minić održao govor i zvanično ponudio ostavku, za riječ se javio Vukanović, a Stevandić ga je odmah upozorio:

- Ako budete koristili povredu Poslovnika, bit ćete odmah sankcionisani - rekao je Stevandić.

Bez obzira na to, Vukanović je ipak prijavio povredu poslovnika.

- Ja bih prijavio povredu poslovnika, član 19. gdje se kaže da NSRS bira dva do četiri predsjednika - počeo je govoriti Vukanović nakon čega ga je prekinuo Stevandić.

- Oduzimam vam riječ po članu 162. tačka 2 zato što nemate pojma o čemu pričate. Lažno citirate stav poslovnika koji nema veze s ovom tačkom. Taj član 19 nema veze s ovim. Član 236. stav 2 poslovnika NSRS kaže da se o ostavci ne raspravlja, ali Ustav RS-a, koji je viši akt, govori o usvajanju ostavke, tako da ćemo se u skladu s tim izjasniti na način da poštujemo i poslovnik i ustav - rekao je Stevandić nakon čega se pristupilo glasanju o ostavci Minića.