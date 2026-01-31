Igor Crnadak: Izbori 8. februara važniji od bilo kakvog doručka u Washingtonu

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak poručio je da su izbori zakazani za 8. februar „milion puta važniji“ od bilo kakvog međunarodnog događaja, uključujući i takozvani molitveni doručak u Vašingtonu. U objavi na društvenim mrežama, Crnadak se osvrnuo na značaj tog skupa, ali i na politički kontekst u kojem se ove godine koristi u domaćoj javnosti.

Govoreći o National Prayer Breakfastu, Crnadak je naveo da je riječ o zanimljivom i atraktivnom događaju koji okuplja veliki broj ljudi iz različitih dijelova svijeta i iz svih društvenih sfera, ali da mu se često pridaje veći politički značaj nego što ga realno ima.

„Hiljade ljudi iz svih dijelova svijeta i svih mogućih društvenih sfera se vrte okolo, ganjaju razne poznate face za selfi, razmjenjuju vizitke i uživaju u spektaklu. Predsjednici, ministri i drugi funkcioneri koriste šansu da dogovore sastanke sa američkim zvaničnicima i sa onim iz drugih zemalja koji su eventualno u DC-u tih dana.“

Crnadak je naveo da je odgovor na pitanje da li treba ići na takav događaj, ukoliko se ukaže prilika, jednostavan.

„Da.“

Međutim, istakao je da to ne treba predstavljati kao veliki diplomatski uspjeh, niti kao događaj koji zahtijeva stalno prisustvo iz godine u godinu.

„Da li je to spektakularan diplomatski uspjeh i da li treba ići svake godine? Nije i ne treba, jer ćete mnogo više ozbiljnog državničkog posla obaviti u Vašingtonu u drugim dijelovima godine.“

Crnadak se osvrnuo i na vlastito iskustvo sa molitvenog doručka, navodeći da je kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvovao 2016. i 2019. godine, dok je u ostalim godinama mandata imao pozive, ali ih nije prihvatio. Kao jednu od ilustracija naveo je događaj iz 2016. godine.

„Godine 2016. specijalni gost je bio Andrea Bočeli. Slušati njega uživo sa udaljenosti od 10 metara bilo je čudesno iskustvo, uvjerićete se čak i na snimku. Za mojim stolom zanimljivo društvo, sa lijeve strane makedonski ministar odbrane, a sa desne Veronika Berti, Bočelijeva supruga.“

Dodao je da su se tada prisutnima obratili tadašnji predsjednik SAD-a Barack Obama, kao i predsjedavajući Predstavničkog doma.

Komentarišući aktuelne najave putovanja predstavnika SNSD-a u Vašington, Crnadak je naveo da u tome vidi jasan politički motiv uoči ponavljanja izbora u RS.

„Što se tiče 2026, posjeta koju najavljuje SNSD ima jedan cilj: da pokuša, uoči ponavljanja izbora u Republici Srpskoj, stvoriti bilo kakvu pozitivnu diplomatsku sliku.“

Prema njegovim tvrdnjama, u Vašingtonu se već vode intenzivne aktivnosti s ciljem organizovanja sastanaka.

„Prema mojim informacijama iz Vašingtona, Željkini saradnici užurbano traže sastanke, u administraciji i kod raznih nevladinih organizacija. Plan je da se koristi njen visok položaj člana Predsjedništva BiH, kako bi se ugovorili sastanci, a onda da ona na njih bukvalno povede sa sobom i svog stranačkog šefa. Hajde, i to je nešto.“

Crnadak je poručio da, bez obzira na najavljene međunarodne aktivnosti, ključni politički događaji za Rs slijede na domaćem terenu.

„U svakom slučaju, sretan im put, ali ono najvažnije za RS dešava se u nedjelju 8. februara, kao i u oktobru ove godine.“