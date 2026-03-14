Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RTRS

"Dostavit ćemo odgovor": Oglasio se Osnovni sud u Banjoj Luci o zahtjevu VSTV za brisanje Dodika iz registra

Iz banjalučkog Osnovnog suda potvrđeno je da se VSTS BiH obratio ovom sudu sa zahtjevom za dostavljanje informacija o preduzetim aktivnostima

Dejan Rakita/PIXSELL

D. H.

14.3.2026

VSTV se obratio Osnovnom sudu u Banjoj Luci vezano za dostavljanje informacija o preduzetim aktivnostima na šta će Sud u ostavljenom roku dostaviti odgovor, navedeno je u odgovoru za RTRS.

Podsjećamo, VSTV BiH je od Osnovnog suda u Banjoj Luci zatražio informacije o brisanju Dodika kao predsjednika stranke iz registra.

Podsjećamo, Osnovni sud u Banjoj Luci odbacio je prijedlog CIK da Milorad Dodik bude izbrisan iz registra kao predsjednik SNSD.

– Osnovni sud u Banjoj Luci, odlučujući o prijedlogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud – saopšteno je ranije iz ovog suda.

# SNSD
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.