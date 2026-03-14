"Dostavit ćemo odgovor": Oglasio se Osnovni sud u Banjoj Luci o zahtjevu VSTV za brisanje Dodika iz registra

VSTV se obratio Osnovnom sudu u Banjoj Luci vezano za dostavljanje informacija o preduzetim aktivnostima na šta će Sud u ostavljenom roku dostaviti odgovor, navedeno je u odgovoru za RTRS.

Podsjećamo, VSTV BiH je od Osnovnog suda u Banjoj Luci zatražio informacije o brisanju Dodika kao predsjednika stranke iz registra.

Podsjećamo, Osnovni sud u Banjoj Luci odbacio je prijedlog CIK da Milorad Dodik bude izbrisan iz registra kao predsjednik SNSD.

– Osnovni sud u Banjoj Luci, odlučujući o prijedlogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud – saopšteno je ranije iz ovog suda.